Sigrid veröffentlicht ihr “How To Let Go” als Special Edition inklusive 2 neuen Songs

Nach ihrem erfolgreichen zweiten Albumrelease “How To Let Go” im Mai überrascht uns Sigrid jetzt mit einer Special Edition vom Album: Die neue Version ist nicht nur ein komplettes Akustikalbum, sondern enthält mit „Blue“ und „Everybody Says They’re Fine“ auch zwei komplett neue Songs!

“Ich habe von Anfang an Akustikversionen meiner Singles gemacht, und sie wurden (fast) alle mit Askjell aufgenommen, einem meiner engsten Freunde und Mitarbeiter”, erklärt Sigrid. “Das war eine gute Möglichkeit, um zwischen den vielen Promotionen, Tourneen, Videodrehs und Reisen in das eigentliche Songwriting einzusteigen. Askjells Studio war wirklich einer meiner sicheren Orte, und dann kam mir die Idee, alternative Versionen aller Songs meines zweiten Albums mit Askjell zu machen – um das Songwriting von ‘How To Let Go’ auf eine intimere Art zu präsentieren und auf diese Weise auch die andere Seite von mir zu zeigen”, fügt sie hinzu. “Ich habe keine Angst vor großen Bühnen und großen Refrains und bin gleichzeitig eine introvertierte Person, die lieber am Klavier bleibt, und ich denke, das kann man in dieser Sonderausgabe des Albums hören.

Foto: (c) Universal Music