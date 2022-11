Stormzy veröffentlicht “Firebabe”

„Firebabe“ ist der zweite Vorbote von Stormzys neuem Album „This Is What I Mean“ und kommt mit einfühlsamen, warmen Melodien und ergreifenden Lyrics. Damit beweist Stomzy erneut seine Vielfältigkeit und Bereitschaft, all seine Emotionen in diesem Album offen zu legen. Der gefühlvolle Track handelt von Liebe und Partnerschaft und zeigt den Rapper von einer ganz persönlichen Seite.

Nach dem 7-minütigen Rap-Epos “Mel Made Me Do It” mitsamt spektakulärem Video u.a. mit Sprint-Olympiasieger Usain Bolt meldete sich der britische Superstar Stormzy mit dem Song “Hide & Seek” und einer Ankündigung zurück: Am 25. November veröffentlicht Stormzy sein neues Album “This Is What I Mean”!

Am Sonntag ist Stormzy live zu Gast bei den MTV EMA 2022 und wird “Firebabe” live performen!

Foto: (c) Universal Music / Adama Jollah