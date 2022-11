Stormzy veröffentlicht sein neues Album “This Is What I Mean”

Eine andere Seite will er mit dem neuen Album zeigen, denn es geht nicht immer nur darum, wer noch härter und krasser ist: So beschrieb Stormzy kürzlich im Interview seine Idee hinter “This Is What I Mean”, dem neuen, am Freitag erscheinenden Album des britischen Superstars. Als Vorboten gab es das smoothe “Hide & Seek” samt wundervoller Live-Performance bei Graham Norton und das hypnotische “Firebabe”, das der 29-Jährige unter anderem auf der Bühne der diesjährigen EMAs in Düsseldorf präsentierte.

Stormzy beweist seine Vielfältigkeit und Bereitschaft, all seine Emotionen in diesem Album offen zu legen. Das Selbstbewusstsein, das das Album antrieb, stammte aus einem tieferen und spirituelleren Ort. So haben wir Stormzy bisher noch nie gesehen. Trotz aller Erfolge und Auszeichnungen, die er während seiner kometenhaften Karriere gesammelt hat, hat ihm der Lockdown etwas Wertvolles gegeben, das ihm lange gefehlt hat: Zeit. Und er war zum ersten Mal in der Lage, das Beste daraus zu machen.

Foto: (c) Universal Music