Wolfgang Petry: Rosie erstmalig in Musikvideo

Mit seinem packenden Stilmix aus Schlager, Pop und Rock begeistert Wolfgang Petry nun schon seit mehr als viereinhalb Dekaden ganze Generationen von Musikfans. Dabei immer an seiner Seite: Seine Ehefrau Rosie, die mit dem Kultsänger in den letzten Jahrzehnten loyal durch dick und dünn gegangen ist. Zu ihrem gemeinsamen 50. Hochzeitstag am 20.11.2022 macht Wolle seiner Rosie nun eine ganz besondere Liebeserklärung – in Form der brandneuen Single „Du gehörst zu mir und ich gehör zu dir“, mit der er gleichzeitig den ersten Vorboten seines kommenden Studioalbums STARK WIE WIR vorlegt!

Offizielles Musikvideo: https://youtu.be/QJTMwZX1uF8

Wolfgang Petry ist ein waschechter Ausnahmemusiker, der nicht nur den deutschen Schlager, sondern die gesamte deutschsprachige Musiklandschaft mit seiner authentischen, geerdeten und unverstellten Art geprägt hat. Knapp zwanzig Millionen verkaufte Einheiten seiner insgesamt 26 Studioalben (davon fünf Top 1-Scheiben und acht Top 5-Entrys in den deutschen Album-Charts) hat Wolle mittlerweile auf der Uhr. Mehrere goldene Schallplatten, eine Multiplatin-Auszeichnung, fünf ECHOS in der Kategorie „Schlager/Volksmusik“ sowie insgesamt zehn Goldene Stimmgabeln (inklusive zwei „Platinum Life Award“-Stimmgabeln für sein Lebenswerk) sind die mehr als beeindruckende Bilanz seines bisherigen Wirkens.

Doch wie sagt man so schön: Hinter jedem starken Mann steht auch immer eine starke Frau. In Wolfgang Petrys Fall seine Jugendliebe Rosie, die den Sänger und Musiker stets hinter den Kulissen begleitet, ihm in hektischen Phasen den Rücken freigehalten und ihm Trost und Kraft in schwierigen Tagen geschenkt hat. Wolles Fels in der Brandung, auf den sich der 71-Jährige bis heute blind verlassen kann. Nie hat sich Petry davor gescheut, in seinen Songs Fehler und Schwächen einzugestehen, aber andererseits auch danke zu sagen für den Support, den er in guten wie in schlechten Zeiten von seinen Fans erhalten hat. Mit dem ersten Album-Vorboten „Du gehörst zu mir und ich gehör zu dir“ möchte sich Wolfgang Petry nun für fünfzig ereignisreiche Ehejahre bei seiner geliebten Frau Rosie bedanken.

Als ganz besondere Überraschung ist Gattin Rosie im Clip zu dem Song zu sehen – das allererste Mal, dass die fest aufeinander eingeschworenen Eheleute gemeinsam vor der Videokamera standen! „Ich hab mir den Kopf zermartert, wie ich dieses besondere Gefühl auf den Punkt bringen kann“, so Petry über die Entstehungsgeschichte des schwungvollen Ohrwurms. „Zuerst hatte ich eine lyrische Idee, die ich aber schnell wieder verworfen habe. Ich wollte meine Emotionen ganz einfach und simpel ausdrücken; beim Texten entstand dann ganz spontan die Melodie zu `Du gehörst zu mir und ich gehör zu dir`. Der Dreh war komplett anders, aber irgendwie auch vertraut. Schließlich ist sie ja die Frau, mit der ich schon so lange zusammenlebe. Ein berührender Moment in meinem Leben.“

Und auch für Wolles Rosie waren die gemeinsamen Dreharbeiten ein einmaliges Erlebnis: „Es war eigentlich ganz witzig, aber auch das einzige Mal. Ich fühle mich im Hintergrund wesentlich wohler.“ Trotzdem fühlt sich Wolfgangs Herzensdame durch diesen ihr gewidmeten Song natürlich sehr geehrt.

Auf seinem neuen Album STARK WIE WIR gibt Wolfgang Petry in 12 brandneuen Songs tiefe Einblicke in sein Gefühlsleben. „Die Arbeit an dieser Platte war eine große Reise für mich und hat mir das nochmal eine oder andere vor Augen geführt“, resümiert der Sänger. Neben verschiedenen musikalischen Facetten und einer absoluten Ohrwurm-Garantie erwartet den Zuhörer auch der ein oder andere Gänsehaut-Moment.

Wolfgang Petrys neue Single „Du gehörst zu mir und ich gehör zu dir“ ist seit dem 18.11.2022 überall erhältlich. Das brandneue Studioalbum STARK WIE WIR folgt am 03.03.2023 als CD, streng limitierte farbige Vinyl, Download sowie auf allen Streaming-Plattformen und ist ab sofort vorbestellbar.

Foto: (c) Niklas Reinsberg