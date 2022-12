Amira und Oliver Pocher duellieren sich bei der “Promi-Darts-WM 2023” um den Weltmeister-Titel

Die Darts-Szene erlebt gerade ein beeindruckendes Comeback. In den letzten Jahren hat sich die Popularität dieses Sportes explosionsartig erhöht, nicht nur in Großbritannien, wo es seit vielen Jahren beheimatet ist, sondern auch in anderen Ländern. Heutzutage gibt es viele professionelle Turniere, bei denen Spieler um Preisgelder und Titel konkurrieren. Es wird sogar in großen Arenen ausgetragen und ist zu einem beliebten TV-Event geworden.

Die Gründe dafür liegen vor allem an der Professionalisierung des Sportes. Die Spieler sind jetzt besser trainiert und haben besseres Equipment, was das Spiel interessanter macht. Auch die Popularität des Sportes hat zugenommen, mit mehr Menschen, die sich wirklich für Darts interessieren.

Es gibt nun eine Reihe von professionellen Spielern, die überall auf der Welt tournieren und immer stärker werden. Sie kommen aus verschiedenen Ländern und Kulturen und machen es zu einem globalen Phänomen. Es gibt mittlerweile auch viele Online-Dart-Turniere, wo man gegen andere Spieler antreten kann – vom Einsteiger bis hin zum Profi. Dadurch ist es leicht für jeden einsteigen zu können – ob Anfänger oder Profi – und seine Fähigkeiten zu verbessern.

Ein weiterer Grund für das Comeback des Dartsports ist die neue Technologie wie Dartboards mit Sensoren oder Kameras, die alle Treffer erfassen und analysieren können, sowie die Möglichkeit online gegeneinander anzutreten. Dadurch wurde Darts noch attraktiver gemacht – man kann sich mit anderen messen und verbessern, ohne physisch anwesend sein zu müssen.

Kurz gesagt: Darts erlebt gerade eine Renaissance! Der Sport hat sich überall auf der Welt verbreitet und gewinnt an Popularität dank besserer Technologie und mehr Spielern als je zuvor. Wem also danach steht, dem Dartspiel eine Chance zu geben oder seine Fertigkeiten zu verbessern – jetzt ist die beste Zeit!

Bei Pochers fliegen jetzt auch bald die Pfeile: Amira und Oliver Pocher wollen bei der “Promi-Darts-WM 2023” ganz nach oben aufs Siegertreppchen. Nur eine:r darf sich am Ende mit dem Weltmeistertitel schmücken. ProSieben zeigt das Live-Spektakel am 7. Januar 2023, ab 20:15 Uhr aus Düsseldorf.

“Mein Ehrgeiz, gegen Olli zu gewinnen, ist sehr groß, weil wir uns immer gerne herausfordern. Wir beide gewinnen gerne und sind manchmal auch schlechte Verlierer. Von daher ist das immer ein besonderer Nervenkitzel, wenn wir beide gegeneinander antreten”, beweist Amira Pocher Kampfgeist vor dem Duell mit ihrem Ehemann. Dieser sieht bei einem Sieg harte Zeiten auf sich zukommen: “Also ich sag mal so: Wenn ich gewinnen sollte, dann werde ich bestimmt keine selbstgebackenen Kekse mehr von meiner Frau bekommen. Dabei sind sie so unfassbar lecker.”

Doch auch die Konkurrenz ist hochmotiviert: Moderator Matthias Killing, Fußball-Profi Kevin Großkreutz, Musiker Henning Wehland und Entertainer Bülent Ceylan sind nicht weniger heiß auf den Titel als die Pochers. Jeder Promi spielt an der Seite eines Darts-Profis im klassischen “501”-Modus. Als Profis sind unter anderem Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Peter Wright und Fallon Sherrock am Start.

ProSieben zeigt “Die Promi-Darts-WM 2023” live aus dem Maritim Hotel in Düsseldorf. Christian Düren moderiert, Elmar Paulke kommentiert.

“Die Promi-Darts-WM 2023” am 7. Januar 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber