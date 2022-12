EDM-Schwergewicht Jerome schießt mit Singer Songwriterin Hedara nach dem großen Erfolg von „Staring At The Bottle“ seinen zweiten brachialen Techno-Track raus. “Blow Ur Mind” entwickelt sich von einem zunächst melodisch-düsteren Einstieg mit atmosphärischen Vocals zu einem ekstatischen Drop mit pumpender Bassline, hypnotischen Synths und natürlich einer massiven Kick-Drum.

DJ, Produzent und Entertainer Jerome wurde für seine Single „Light“ in Deutschland und Österreich mit Platin sowie in der Schweiz und Dänemark mit Gold ausgezeichnet. 2020 war er zeitgleich mit drei Tracks in den Top 100 Single-Charts vertreten. Mit „Take My Hand“ (Gold in Deutschland, Österreich & Schweiz), „Lonely“ (Gold in Polen) und „You & Me“ folgten weitere erfolgreiche Singles aber auch zahlreiche Remixes für Big Names wie Armin van Buuren, Timmy Trumpet, Sam Feldt, The Underdog Project, Brennan Heart, VINAI u.v.m. Mit Millionen von monatlichen Hörern und über 600 Millionen Streams ist Jerome nicht mehr aus der Dance-Szene wegzudenken. Im vergangenen Festivalsommer war Jerome u.a. beim Parookaville-Festival, SIO-Festival, Sonne Mond Sterne-Festival sowie auch als Support-Act für Scooter bei deren Open-Air-Konzert in Hamburg live zu erleben.

Sängerin und Songwriterin Hedara stammt aus London und besuchte dort die BRIT School, an der vor ihr bereits Weltstars wie Adele, Amy Winehouse, Jessie J und Leona Lewis ihren Abschluss machten. Ihre Songs erschienen auf renommierten Labels wie Armada Music und Kontor Records und erhielten Radiosupport von BBC Introducing, BBC Radio London und KISS FM. Hedara performte außerdem live mit Ella Henderson und Stereophonics und war Support-Act von Tom Speight und Hannah Grace.

“Jerome x Hedara – Blow Ur Mind” ist überall als Stream & Download erhältlich.

Foto: (c) Kontor Records