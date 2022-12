Kate Middleton: Inspiriert von der Queen

Das erste Weihnachtsfest ohne die Queen! Kate Middleton sagt in einem neuen Video zu dem Thema, dass sie hofft, mit ihrer ganz persönlichen Weihnachtsfeier das Vermächtnis von Königin Elizabeth zu ehren. Die Queen hat sie und viele andere “tief inspiriert”.

Kate Middleton gedenkt Königin Elizabeth II. in dieser Weihnachtszeit auf besondere Weise. Die Prinzessin von Wales (40) warb in einem kurzen Video, das sie am 22. Dezember auf Instagram teilte, für ihren bevorstehenden Weihnachtsgottesdienst am 24. Dezember und betonte, dass der Gottesdienst der verstorbenen Königin Elizabeth II. gewidmet sein wird, die im September im Alter von 96 Jahren starb. “Dieses Jahr haben wir Hunderte von inspirierenden Persönlichkeiten zu dem Gottesdienst eingeladen”, begann sie mit einem begeisterten Lächeln. “Diejenigen, die die Kraft der Verbundenheit und die Werte der Gemeinschaft demonstrieren, erlauben es uns, die Tradition Ihrer Majestät fortzusetzen, diejenigen anzuerkennen und ihnen zu danken, die sich über das normale Maß hinaus für andere eingesetzt haben”, fuhr sie fort. “Ihre Majestät hinterlässt uns ein unglaubliches Vermächtnis, das viele von uns zutiefst inspiriert hat.”

Abgesehen von Kates Rede zeigte das Video britische Bürger und Soldaten, die bei Schneefall durch belebte Straßen gehen.

Foto: (c) Mark Cosgrove / News Images / depositphotos.com