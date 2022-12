“Schlag den Star”: Joachim Llambi tritt am Samstag gegen DJ Bobo an

Hier spielt die Musik! Kult-Juror und Ex-Profi-Tänzer Joachim Llambi tritt am Samstagabend bei “Schlag den Star” gegen Eurodance-Legende DJ Bobo an. Live. Auf ProSieben. Doch wer tritt wem auf die Füße?

Beide Konkurrenten wollen sich bei dem Duell nicht aus dem Takt bringen lassen: “Was ist denn jetzt sein Vorname? DJ? Oder Bobo? Ach, vollkommen egal! Ich mach beide platt!” verspricht Llambi. Da wahrt der Schweizer keine Neutralität mehr: “Vielleicht gibt es ein Spiel, das heißt ‘Schildchen hochhalten’. Das gewinnst du ganz bestimmt!”

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei “Schlag den Star” im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird “Schlag den Star” von Raab TV. Als Musikacts treten Silbermond x 1986zig mit “Nie wieder schlafen” und DJ Bobo mit “Together we fly” auf.

“Schlag den Star” am Samstag, 17. Dezember 2022, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Foto: (c) ProSieben