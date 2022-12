Willkommen 2023: Der Silvester-Countdown im ZDF

Die Silvestershow live vom Brandenburger Tor: Am Samstag, 31. Dezember 2022, 20.15 Uhr, präsentiert das ZDF die große Live-Show “Willkommen 2023. “In bester Tradition heißen Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner das neue Jahr mit dem Publikum vor Ort und zu Hause willkommen – diesmal vor der besonderen Kulisse des Pariser Platzes”, so ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann. Die musikalischen Gäste sind Scorpions, Sasha, DJ BoBo, Malik Harris, Münchener Freiheit, Jupiter Jones, Aura Dione, Calum Scott, Kamrad, YouNotUs, Alex Christensen, Laurell, Moncrieff und viele mehr – erstklassige Unterhaltung unter dem Motto “Celebrate at the Gate”.

Bereits um 19.15 Uhr überträgt das ZDF die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers: Es ist die zweite Neujahrsansprache von Olaf Scholz (SPD), der am 8. Dezember 2021 zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt wurde. Der Bundeskanzler richtet sich traditionell am Silvesterabend an die Bevölkerung in Deutschland.

Zum Start ins Jahr 2023 treffen sich ab 0.50 Uhr nach der großen Silvester-Show am Brandenburger Tor Beatrice Egli und Bülent Ceylan in der “ZDF-Mitternachtsparty” zu ihrer ganz persönlichen Neujahrsfeier. Mit Anekdoten und überraschenden Momenten präsentieren die Sängerin und der Comedian Ausschnitte aus ZDF-Shows mit ihren Lieblingssongs von ABBA, Fanta 4, Roland Kaiser, Helene Fischer, a-ha, Tina Turner, AC/DC und anderen. Dabei greifen sie auch selbst zum Mikrofon.

Die “ZDF-Kultnacht” feiert in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum: Ab 2.50 Uhr präsentiert diese 38. Folge der Reihe zweieinhalb Stunden lang die größten Stars mit ihren Hits aus den 90er-Jahren. Mit dabei sind Andrea Berg, Wolfgang Petry, Nicole, Roland Kaiser, Michelle, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Udo Jürgens, Brunner & Brunner, Ireen Sheer, PUR, Claudia Jung, Dieter Thomas Kuhn, Mary Roos, Rosenstolz, Kristina Bach, Bernhard Brink und Lucilectric. Die erste Folge der “ZDF-Kultnacht” lief im November 2002 mit dem Thema “ABBA – Die besten Songs der legendären Kultband” über den Bildschirm.

Foto: (c) ZDF / Marcus Höhn