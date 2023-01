2023 lacht uns an! SAT.1 zeigt “Die besten Comedians Deutschlands”

Ein chinesisches Sprichwort besagt: “Eine Minute, die ein Mensch lacht, verlängert das Leben um eine Stunde.” Grund genug für SAT.1 seinen Zuschauer:innen zum Jahresbeginn in einer großen Comedy-Gala viele lustige Minuten zu schenken. In “Die besten Comedians Deutschlands” am Mittwoch, 4. Januar, zeigen die zwölf erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands die besten Gags, die witzigsten Pointen und die größten Lacher aus ihren aktuellen Stand-up-Programmen.

Und sie können sich mit Fug und Recht zu den Besten der Besten zählen: Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Mirja Boes, Dieter Nuhr, Maria Clara Groppler, Paul Panzer, Abdelkarim, Lisa Feller, Chris Tall, die ukrainische Komikerin Olga Stetsenko, Luke Mockridge und Markus Krebs. Sie alle werden in SAT.1 für viele lustige Minuten sorgen.

Moderator Daniel Boschmann präsentiert die heitere Gala.

Foto: (c) SAT.1 / Steffen Z Wolff