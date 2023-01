Das nennen wir mal eine Collab!

AXMO, das DJ und Produzenten-Duo aus Hamburg, sind bereits für ihre große musikalische Bandbreite bekannt – Ob Big Room, Trance, Happy Hardcore oder Hardstyle: Sie verleihen jedem Track ihren ganz eigenen „AXMO-Touch“.

Für ihren neuesten Hands-Upper schlossen sie sich mit Neptunica zusammen – Das Resultat: Eine Hard Dance Nummer der Spitzenklasse namens „Take Me Home“!

Auch Max, der 22-jährige Hamburger, welcher hinter Neptunica steckt, produziert seit mehr als sieben Jahren und hat die Musikszene seitdem gewaltig aufgemischt! Erst vergangenes Jahr begeisterte er über 10.000 Menschen mit seinem DJ Set an der Kieler Förde und kann mittlerweile mehr als 200 Millionen Streams vorweisen. Es war also vorherzusehen, dass eine gemeinsame Single mehr als vielversprechend ist.

Die Verschmelzung der eingängigen Melodie zusammen mit massiven Basslines und mitreißenden Vocals bleibt sofort im Kopf hängen und schreit förmlich nach Moshpit-Stimmung!

Damit ist klar – Dieser Track darf 2023 auf den Dancefloors und Mainstages rund um den Globus nicht fehlen!

„AXMO x Neptunica – Take Me Home“ wird am 27.01.2023 auf Kontor Records veröffentlicht.

Foto: (c) Kontor Records