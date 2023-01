“Biarritz – Mord am Meer” – Mord auf Französisch

Wütet ein Serienkiller nach 16 Jahren erneut an der französischen Atlantikküste? Mit der Event-Serie “Biarritz – Mord am Meer” startet SAT.1 am 5. Januar 2023 um 20:15 Uhr den neuen #KrimiSerienDonnerstag. In der französischen Krimi-Serie wird der Bade-Ort Biarritz zum Schauplatz des Verbrechens: Als die Leiche der 17-jährigen Maialen (Prune Ventura) entdeckt wird, vermutet die Polizei ein Verbrechen aus Leidenschaft. Doch die Anwältin der Familie des Opfers Audrey Vigne (Camille Lou) ist davon überzeugt, dass ein Serienmörder die junge Maialen getötet hat: Vor 16 Jahren wütete in Biarritz der Serienmörder Itsas und verschwand, ohne eine Spur zu hinterlassen. Audrey selbst hatte eine brutale Begegnung mit dem Serienkiller: Sie ist die einzige Frau, die ihm entkommen konnte. Bei der damaligen Vernehmung durch den zuständigen Kommissar Joseph Layrac (Thierry Neuvic) log Audrey, um jemanden zu schützen. Durch ihre Falschaussage hat sie Menschenleben zerstört. Jetzt ist sie fest entschlossen, den Serienmörder zur Strecke zu bringen …

SAT.1 zeigt die französische Krimi-Serie “Biarritz – Mord am Meer” ab 5. Januar 2023 an drei Donnerstagen in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.

Foto: (c) MMXX – UGC FICTION – LES FILMS DU 24 – FRANCE TÉLÉVISIONS – Be-FILMS – RTBF (TÉLÉVISION BELGE) / Thierry Langro