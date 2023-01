Davina Michelle startet mit “Heartbeat” ins Jahr 2023

Davina Michelle startet mit neuer Single “Heartbeat” positiv ins Jahr 2023 und zeigt den eigenen Selbstzweifeln und Ängsten den Mittelfinger.

Ganz frisch zu Begin. des neuen Jahres: “Heartbeat”, die neue Single von Davina Michelle. In diesem Track ermutigt Davina ihre Fans, ihrem eigenen Herzen zu folgen und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Davina Michelle: “Ich wollte diesen Song darüber schreiben, wie man in seinem eigenen Tempo lebt und sich nicht von äußeren Einflüssen drängen oder ausbremsen lässt. Manchmal ist es gut, aufzuhören und neu anzufangen, damit man für eine Weile alles im Leben ‘neu aufsetzen’ kann.”

Davina Michelle schaffte 2017 den Durchbruch und seitdem ist ihre Karriere eine einzige Achterbahnfahrt. Weltstar Kelly Clarkson coverte ihre Single „Liar“, Superstar P!NK reagierte erstaunt, als sie Davina ihren Song „What About Us“ singen hörte (Zitat: „Now that is how it’s supposed to sound!“), und Anfang 2022 gab sie zwei große Solo-Shows in der Ahoy Rotterdam vor mehr als 30.000 Fans. Davina Michelle wird auch 2023 ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Der Jahreswechsel ist der ideale Zeitpunkt, um all die Negativität des alten Jahres hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen. Dieses Gefühl wird von Davina Michelles positiver, von Elektro-Country-Pop beeinflusster neuer Single “Heartbeat” eingefangen. Mit einem Text, der nicht um den heißen Brei herumredet, hält die Sängerin ein klares Plädoyer dafür, dass man sein Glück selbst in die Hand nehmen sollte. Um das zu erreichen, muss man manchmal einfach wieder auf ‘Start’ drücken.

“Heartbeat” wurde von Tony Maserati abgemischt, dem mehrfach preisgekrönten Produzenten, der zuvor unter anderem mit Beyoncé, Ed Sheeran und Alicia Keys gearbeitet hat. Sein Mix verleiht dem Song über die wiedergewonnene Freiheit im Leben zusätzliche Kraft. “Heartbeat” ist die zweite Single nach dem Radiohit “I Love Me More” (Platz 10 in den Airplay Charts), in dem Davina ebenfalls über die Kraft des Selbstwerts singt. Ende 2022 veröffentlichte sie “January Without You”, das als ‘Hymne’ für ‘Missie 538’ aufgenommen wurde. Während dieser Kampagne wurde Geld für das Prinses Máxima Centrum gesammelt.

Obwohl es in “Heartbeat” darum geht, alles Negative hinter sich zu lassen, kann Davina Michelle auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurückblicken. Mittlerweile kann sie 19 Platinauszeichnungen, 6 goldene Auszeichnungen und 3 Edison Pop Awards vorweisen. Außerdem hat sie mit ihren HYPER-Shows zweimal im Alleingang Rotterdam Ahoy ausverkauft, ihre TikTok-Fangemeinde ist auf über 2,1 Millionen Menschen angewachsen und sie genießt die Wertschätzung großer internationaler Berühmtheiten, darunter Jennifer Lopez, die ihr jetzt auf Instagram folgt. Mit “Heartbeat” geht sie selbstbewusst in das Jahr 2023.

Foto: (c) Linde Dorenbos