“Die perfekte Minute” feiert ein Comeback

60 Sekunden Nervenkitzel – und die Chance auf 25.000 Euro: SAT.1 holt die Gameshow “Die perfekte Minute” 2023 täglich um 19:00 Uhr zurück ins Programm. Moderiert wird die Neuauflage der Show, wie schon die ersten drei Staffeln, von Ulla Kock am Brink. Gedreht wird ab Ende Januar. Banijay Productions Germany produziert die neuen Folgen.

So geht “Die perfekte Minute”

In Duos spielen die Kandidat:innen Geschicklichkeitsspiele, die so konzipiert sind, dass man ausschließlich Alltagsgegenstände dafür benötigt. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit: Die perfekte Minute! In maximal zehn Runden können die Teams bis zu 25.000 Euro gewinnen. Das Besondere an der Show: Alle potentiellen Spiele sind den Kandidat:innen vorher bekannt, so dass sie zuhause üben können. Denn auch wenn die Spiele auf den ersten Blick einfach erscheinen, können sie einen durchaus zur Verzweiflung bringen …

Foto: (c) SAT.1 / Willi Weber