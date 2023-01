“Die Pyramide” – Wie erklären Simone Thomalla und Tom Beck einfache Begriffe?

“Das dreht man so rein, aus Metall.” – “Nutzt man, um den Vordermann auf etwas aufmerksam zu machen. Es macht hell und eigentlich auch Geräusche.” – “Oben am Himmel, da kommt der Regen raus.” – Wie lauten die gesuchten Begriffe? SAT.1 startet die SAT.1 Kult-Show-Wochen mit der legendären Quizshow – “ist ein geometrischer Körper und DAS ägyptische Wahrzeichen” – “Die Pyramide” am Montag, 6. Februar 2023, um 20:15 Uhr.

Schauspielerin Simone Thomalla, Moderatorin Ruth Moschner, Schauspieler Tom Beck und Comedian Bastian Bielendorfer versuchen jeweils ihrer Teampartnerin oder ihrem Teampartner, in kürzester Zeit, Begriffe mit Worten und Gesten zu erklären. Denn nur das Duo mit den meisten Punkten darf am Ende jeder Runde die Pyramide spielen und damit Geld sammeln. Insgesamt können bis zu 22.000 Euro erspielt werden.

Präsentiert wird “Die Pyramide” von Jörg Pilawa – wie bereits vor 17 Jahren. Damals moderierte er die Show unter dem Titel “Hast du Worte!?”. Produzent ist Noisy Pictures.

Jörg Pilawa: “Es ist unglaublich: Man steht im Studio, hört die Musik von damals und hat sofort wieder die Bilder vor Augen. Ich sehe Dieter Thomas Heck, der tatsächlich jede Kandidatin an die Hand genommen hat. Ich sehe eine Ilse Werner, die pfeifend auftritt. Das ist es, was eine Kult-Show für mich ausmacht. Damals war Fernsehen ein Event. Und dieses Event spürst du in diesem Moment wieder, wenn du im Studio stehst und die Pyramide siehst oder die Musik angeht.”

Die SAT.1 Kult-Show-Wochen mit “Die Pyramide”, “Dating Game” und “Jeopardy!” am Montag, 6., 13. und 20. Februar 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Foto: (c) SAT.1 / Willi Weber