Dschungelcamp 2023: Claudia Effenbergs Medium

“Ich hatte eine Schwester, die leider vor sechs Jahren verstorben ist. Das war schon eine Hardcore-Nummer”, berichtet Claudia Effenberg. Nach einer gemeinsamen, glücklichen Kindheit kam es zwischen Claudia und ihrer Schwester, die auf Mallorca als Zahnärztin arbeitete, zum Bruch. “Meine Tochter hatte so krumme Eckzähne und meine Schwester war dann super sauer auf mich, weil ich das in München hab’ machen lassen und nicht extra zu ihr nach Mallorca geflogen bin. Da hat die nicht mehr mit mir gesprochen – sechs Jahre! Zum Ende hin ist sie an Krebs erkrankt und keiner hat mir das gesagt. Ich habe dann von ihrem Sohn einen Brief bekommen: ‘Sehr geehrte Frau Effenberg, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Schwester am 18. März verstorben ist.’ Das ist so schlimm, jemandem nicht Tschüss sagen zu können.”

Ergriffen hören Cosimo Citiolo, Djamila Rowe und Markus Mörl zu. Hilfe, die Geschichte zu verarbeiten, bekam Claudia durch eine Frau, ein Medium: “Sie hat mir damals gesagt, sie hat Kontakt mit meiner Schwester und sie kann halt nicht von dieser Welt weggehen, weil sie sich Vorwürfe macht. Ich soll in die Kirche gehen und mit ihr reden und sagen ‘Ich verzeih’ dir’ – und von da an war irgendwie alles anders.” Cosimo ist ratlos: “Ein Medium – keine Ahnung, was das ist. Ich vermute mal ein Geist oder so. Hab’ noch nie welche gesehen oder gehört!”

