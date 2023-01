Dschungelcamp 2023: Claudia Effenberg ist fix und fertig

Der Dschungel ist ein sehr heißer und feuchter Ort, an dem es schwierig ist, zu überleben. Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit machen den Menschen schnell müde und erschöpft. Auch das Essen ist in den Urwäldern oft nicht so gut wie anderswo, was zu Verstopfungen und allgemeiner Müdigkeit führt. Zusätzlich muss man im Dschungelcamp oft anstrengende Arbeiten verrichten oder mit Menschen zusammenleben, die einem nicht gefallen. All dies macht es schwierig, im Dschungel Zeitz zu verbringen.

Erschöpft kommt Claudia Effenberg im Camp an: “Ich bin total am Ende nach dieser ganzen Wanderung durch den Dschungel.” In diesen Dschungel will die Designerin nie wieder – da muss sie schon “jemand mit dem Hubschrauber abholen”. Claudia fängt an, Verena, Djamila und Tessa die “Leidensgeschichte” ihrer Prüfung zu erzählen. Alles war schlimm: Der Weg war schlimm, der Dschungel war schlimm und außerdem war sie die Letzte, die zur Prüfung antreten musste – wie unfair.

Und wieso liegen hier überhaupt schon Sachen auf den Betten? “Ich kann nicht in der Hängematte liegen. Ich bin die älteste Frau”, stellt sie klar. Auf der Pritsche liegend fragt sie sich selbst: “Oh Gott, was hab’ ich hier gemacht?”

Foto: (c) RTL