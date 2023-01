Dschungelcamp 2023: Darum bringt Tessa Bergmeier nur drei Sterne heim!

“Es ist deine zweite Prüfung, ein bisschen wie bei mir – es ist ja auch meine zweite”, begrüßt Jan Köppen Dschungelcamperin Tessa. “Ich werde alles geben, aber ich bin auch gespannt”, so das Model. “Es wird der Horror”, verspricht der Moderator, doch Sonja Zietlow korrigiert: “Nein, es wird das Hor-Rohr!” Mithilfe von Schraubenschlüsseln muss die 33-Jährige insgesamt zwölf Sterne auf dem Weg durch ein unterirdisches Kanalsystem einsammeln. Im “Heizungsraum” muss Tessa zunächst zwei Bund Werkzeuge in Boxen finden, die unverzichtbar für das spätere Ablösen aller kommenden Sterne sind. Die Boxen meistert sie mit Bravour: Sowohl Schlange als auch Krokodil machen ihr nichts aus. Via Leiter geht es danach in den “Heizungsschacht”: Im unterirdischen Kanalsystem geht es durch ein Wasser-“Rohrsystem”, das von insgesamt drei Luftkammern unterbrochen wird.

Immer wieder spricht sie zu den Tieren: “Ich tu dir nicht weh, Baby, mein kleiner Krebs, kleine Kakerlake in meinem Gesicht. Wenn ich da einmal drauftrete so wie Cosimo auf meinen Fuß, dann ist der durch.” Zurück im Trockenbereich ergattert sie zwei Sterne, obwohl sie auch dort wieder Angst hat, Kakerlaken totzutrampeln. Sonja beschwichtigt: “Die halten doch sogar einen Atomkrieg aus.” Tessa redet immer wieder zu den Tieren, woraufhin Jan die neue Show “TTT – Tessas Tier-Talk” vorschlägt. An den Krebsen in der zweiten Kammer scheitert Tessa, weil sie auch hier wieder nirgends drauftreten möchte.

Zum Ende der Prüfung hat der Dschungelstar drei Sterne erspielt.

Foto: (c) RTL