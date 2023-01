Dschungelcamp 2023: Der Einzug – Schmuggelkönig Cosimo Citiolo

Beim ersten Zusammentreffen am Strand begrüßen Sonja Zietlow und Dschungel-Novize Jan Köppen die Stars: “Wenn ich euch so anschaue, dann könnte das die beste Staffel ever werden”, so Sonja. Doch die Plauderei dauert nicht lange, denn kurz darauf verkündet sie: “The party is over!” Und Jan Köppen ergänzt: “Move, move, move!” Nach der Abholung von Rangern schlüpfen die Stars erst in ihre Dschungeloutfits und werden anschließend auf Schmuggelware untersucht. Als Schmuggelkönig entpuppt sich Cosimo Citiolo: Ein Käsesnack, Popcorn, ein Apfel und eine Banane kommen noch zum Vorschein. Der Ranger is not amused und Cosimo wird für eine Extradurchsuchung zur Seite genommen. “Aber nicht Finger in den Popo”, bettelt der 41-Jährige.

Dann geht es direkt los Richtung Dschungelcamp: Gigi Birofio, Tessa Bergmeier, Jana URKRAFT Pallaske, Markus Mörl, Verena Kerth und Djamila Rowe müssen sich ihrer ersten Challenge stellen und aus einem Flugzeug springen – aus 3.300 Metern Höhe. Gigi: “Ich lieb’ so Sachen, wo man kurz stirbt und dann doch noch lebt, voll geil!”

Die zweite Gruppe rund um Jolina Mennen, Cecilia Asoro, Claudia Effenberg, Lucas Cordalis, Papis Loveday und Cosimo Citiolo müssen einzeln einen 100 Meter langen Weg über ein Seil meistern, das über ein Tal gespannt ist. Als Hilfsmittel dient einzig und allein ein weiteres Seil über dem Seil, auf dem gelaufen wird. Schlussendlich schaffen es alle Stars mit 12 Sternen im Gepäck ins Camp.

Foto: (c) RTL / Stefan Thoyah