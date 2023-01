Dschungelcamp 2023: Gigi Birofio und die Sucht!

Der Dschungel kann ein sehr anstrengender Ort sein, und eine unvorbereitete Person kann schnell in Schwierigkeiten geraten. Offenbar sollte man die eine odere Sucht im Griff haben, dazu zählt im Dschungelcamp vor allen Ding die Sucht nach Zigaretten. Glücklicherweise gibt es jedoch einige Strategien, mit denen man versuchen kann, im Dschungel zu überleben. Aber passen diese dann auch zu den Regeln von RTL?

Gigis Regelverstoß – Gigi Birofio hat Schmacht! Nachdem seine fünf Zigaretten aufgeraucht sind, sucht der Reality-Star nach neuen Wegen, seinen Konsum zu stillen. “Ich versuche noch, mich zu beherrschen. Aber ich merke, wie meine Lunge versagt. Normalerweise rauche ich eine gute, halbe Schachtel. Ich hoffe, es kommt nicht meine Nervös-Phase, in der ich dann zittere.”

Mit vollem Bewusstsein über seinen Regelverstoß zündet er eine Zigarette nach der nächsten von den anderen Stars an. Sein Handeln hat Konsequenzen: Teamchef Lucas Cordalis ermahnt ihn und hat ab sofort ein Auge auf ihn! “So dumm bist du”, sagt er zu sich selbst. Am Abend kommt er noch auf eine andere Idee und lässt sich von Jolina Rauch in den Mund blasen, während er an einem Stöckchen wie an einer imaginären Zigarette zieht. Gigi auf Entzug…

Foto: (c) RTL