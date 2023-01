Dschungelcamp 2023: Gigi will Model werden!

Model mit Bauch – Gigi Birofio will Model werden! “Papis, wie funktioniert das?”, will der Reality-Star wissen. “Du musst etwas Besonderes sein. Frauen, verdienen auch immer besser als Männer. Wenn du eine Top-Model-Frau bist, kannst du für eine Show 10.000 Euro bekommen, für zwei Stunden Laufsteg. Als Mann mit exklusiv Vertrag 25.000 Euro für eine Woche. Aber es ist anstrengend!”, so Papis auskunftsfreudig. “Anstrengend auch wegen dem Essen, oder? Also mit meinem Bauch …”, fragt Gigi weiter. “Keine Chance! Vergiss’ es”, so die prompte Antwort des 46-Jährigen.

Und wie ist es, wenn ein Model ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat, muss dann der Finger in den Hals, will Gigi weiter wissen. “Ja klar”, berichtet Papis. “Ich habe nicht gekotzt, aber drei Tage esse ich dann gar nichts.” Gigi ist entsetzt: “Aber das macht doch deinen Kopf auch ein bisschen kaputt. Ok. Mit diesem Gespräch habe ich eins gelernt. Ich werde kein Model!”

