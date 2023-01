Dschungelcamp 2023: Immer mehr Zoff

Die Fronten verhärten sich – Jolina Mennen kommt weiterhin mit Tessa Bergmeiers Verhalten nicht klar. Schon wieder hat sich das Model hingelegt und schläft: “Das ist doch hier kein Ponyhof, dann ist sie hier vielleicht falsch!” Auch die Dschungel-“Blondies” sind wieder in Läster-Stimmung: Claudia Effenberg findet es unmöglich, dass sich Cecilia Asoro überall einmischt. Verena Kerth gibt ihr recht: “Ich weiß nicht, was das soll. Sie hat überhaupt kein Recht, uns so dumm anzusprechen. Keine Ahnung, was die in ihrem Schädel hat.” Und Claudia weiter: “Dass sie so blöd glotzte, das ist mir auf den Keks gegangen. Wie so ‘ne frustrierte Was-weiß-ich-Was.” Woraufhin Verena zusammenfasst: “Respektlos. Geht mir tierisch auf den Sack! Die pflaumt einen an – out of the blue, obwohl sie überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat und redet mit einem, als wenn man der letzte Depp wäre. So kann sie mit Gigi reden, mit ihrem Buddy, aber nicht mit uns, geht gar nicht. Ich sag’ da jetzt aber nichts dazu. Es langweilt mich und es ist Kindergarten. Das ist nicht mein Niveau hier.”

Claudia vermutet, dass sie nicht mit der Situation klarkommt, dass es wenig zu essen gibt. Jetzt habe sie sich aber mit Gigi Birofio verbrüdert: “Die sind wie Ben & Jerry, Tom & Jerry, Ketchup & Mayo, Biene Maja & Willi… die perfekte Symbiose. Passt super”, beendet Verena das Geläster.

Foto: (c) RTL