Dschungelcamp 2023: Jana URKRAFT in Trauer

In netter Plauderrunde tauschen sich die Stars im Dschungelcamp darüber aus, was sie bisher so beruflich gemacht haben. “Ich war früher Stripper. Da habe ich im Club im Käfig getanzt. Ich war ja damals voll schlank”, gibt Cosimo Citiolo zu. “Mein bekanntestes Format war ‘Adam sucht Eva'”, erklärt Djamila Rowe. Gigi Birofio ergänzt: “Für mich war ‘Ex on the Beach’ die beste Reality-Show. Es hat alles: Stress, Psycho, Love, Sex.” Jolina Mennen hat mit einer Make-up-Marke eine eigene Kollektion herausgebracht und Markus Mörl freut sich, dass er seit zwei Tagen einen blauen Haken hat. Tenor: Hauptsache neue Kooperationen!

Fernab dieser Welt streift Jana URKRAFT zeitgleich nur wenige Meter entfernt wie beseelt durch den Dschungel: “Es ist magisch hier, die Pflanzen und die wunderschönen, weisen alten Bäume, der Weiher, der blaue Himmel. Aber es ist ganz traurig, wie der Zustand gerade ist auf der Erde. Es sieht nicht gut aus”, Jana kommen im Dschungeltelefon die Tränen. “Dass da so ein großes Unbewusstsein für die eigentliche Schönheit ist. Es werden Werte angestrebt, die keine wirkliche Wertigkeit haben. Leuten, denen beigebracht wird, nach Dingen zu streben, von denen sie denken, das würde sie glücklich machen!”

Foto: (c) RTL