Dschungelcamp 2023: Lästerrunde gegen die “Blondgirls”

Eigentlich ist es eine gute Idee, Unterstützung von anderen Mitreisenden zu suchen; gemeinsam kann man viel mehr schaffen als alleine! Gemeinsamkeit vermindert nicht nur die Last jedes Einzelnen; Sie bringt auch Motivation mit sich und ermöglicht es uns allen, mehr Kraft für die Zeit im Dschungelcamp aufzubringen!

Spülen und lästern: Genervt von den “Blondgirls” Claudia Effenberg und Verena Kerth zeigen Cecilia Asoro und Gigi Birofio, wie das geht. “Die denken viel, wie komme ich rüber für Außenwelt. Ich hab voll Bock, dass Verena zeigt, wie sie wirklich ist”, wünscht sich Gigi. “Das wird noch kommen”, beruhigt Cecilia. “Das ist doch alles nicht so echt. Die vergessen immer, dass Reality real ist.” Gigi hat noch einen weiteren Wunsch: “Ich will, dass Verena so wird wie sie wirklich ist!” Auch da kann Cecilia helfen: “Das dauert nur noch ein paar Tage, das kann sie nicht die ganze Zeit so durchziehen.”

Im Dschungeltelefon legt Gigi noch einen drauf: “Verena hat eine Lache, als wenn du eine Ziege bist und du willst mit einer anderen Ziege Paarung machen! Katastrophe die Lache, ich schwöre. Wäre ich mit ihr zusammen, würde ich immer versuchen keine Witze zu machen!”

Foto: (c) RTL