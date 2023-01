Dschungelcamp 2023: Lucas Cordalis in Trauer

Cosimo Citiolo und Lucas Cordalis sprechen im Dschungelcamp über ihre Väter. “Ich will gar nicht wissen, wie es bei mir wäre, wenn mein Vater nicht mehr da wäre”, erklärt Cosimo. Lucas erinnert sich daraufhin an den Tag, als sein Vater Costa, der erste Dschungelkönig überhaupt, starb: “Ich habe seine letzten Stunden, seinen letzten Atemzug miterlebt. Ich habe seinen letzten Herzschlag gefühlt”, die Stimme des Sängers versagt, seine Augen füllen sich mit Tränen. “Ich war irgendwo draußen, meine Mutter war allein mit ihm. Da hat sie gesagt, komm schnell hoch, irgendwie ist was ganz komisch. Ich gehe hoch und tatsächlich, kurz danach ist er gestorben. Er war mein ein und alles. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir waren beste Freunde. Alles habe ich von ihm gelernt. Was mir damals half, dass ich eine Tochter, eine Familie habe. Das war eine beschissene Zeit. Das Schlimmste war aber – das habe ich noch niemandem erzählt – der Moment, wenn er dann abgeholt wird. Das reißt dir das Herz raus! Jetzt ist er da oben und guckt runter!”

“Und er denkt, was machen die zwei Idioten da!”, witzelt Cosimo und ringt dem traurigen Lucas damit tatsächlich ein Lächeln ab.

Foto: (c) RTL