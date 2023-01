Dschungelcamp 2023: Nachwehen im Bohnenstreit

“Du hast gesagt, was viele hier denken”, stärkt Gigi Birofio Jana Pallaske nach deren Zoff mit Verena Kerth. Cecilia Asoro ist der gleichen Meinung: “Das wäre früher oder später so gekommen. Mach dir keinen Kopf!” Jana ist dankbar für die Rückenstärkung: “Ich spüre einfach diese große Unsicherheit in ihr. Jetzt ist das Fass offen. Sie ist doch die Spezialistin, die Lehrerin, die uns die ganze Zeit erklärt, wie das Dschungelcamp abläuft. Ich habe ihr sogar noch meinen Tofu gegeben, obwohl sie die ganze Zeit zu mir voller Hass war. Ich bekomme von ihr nur Hass und ich versuche die ganze Zeit, offen zu sein.”

In einer anderen Ecke des Camps ätzt Verena zeitgleich gegen Jana: “Sie sagt, sie ist die ganze Zeit wegen mir nicht hier, weil ich so laut bin. Ich bin die störende Person. Sie sagt, ich rede so aggressiv. Nein! Ich red’ halt einfach so. Ich habe halt ein bisschen mehr Energie. Für mich war das bezeichnend. Ich würde nie am ersten Tag meinen Rucksack auf ein Bett legen, ohne zu fragen. Ich will mich nicht streiten wegen so einem Quatsch, wegen irgendwelcher Bohnen!” Papis Loveday spricht ein Machtwort: “Nicht streiten wegen Essen. Bitte! Kinder sterben in Afrika wegen Essen und ihr streitet hier wegen Essen. Meine Güte! Das ist lächerlich!”

Foto: (c) RTL