Dschungelcamp 2023: Schatzsuche “Bee Careful” mit Djamila Rowe und Cosimo Citiolo

“Aus zwei wird eins. Und zwar eine Biene. Bringt die Ballons mit den Stacheln zum Platzen und sammelt die herausfallenden Pollen ein. Nur einer von euch kann den Stachel tragen. Mit den Pollen müsst ihr versuchen, die Blume zu zerstäuben. Spannt die Pollen in die Schleuder und trefft die Mitte der Blume – jeder Treffer steht für einen Schlüssel.”

Djamila Rowe und Cosimo Citiolo schlüpfen in der heutigen Schatzsuche in ein gemeinsames Bienenkostüm. Djamila trägt zusätzlich noch einen Helm, auf dem sich ein Stachel befindet. Damit springen sie zusammen gegen aufgehängte Ballons. In den Ballons befindet sich nicht nur eine gelbe, schleimige Flüssigkeit, sondern in einigen auch gelbe, kleine Bälle (Pollen). Nach Ablauf der Zeit haben Djamila und Cosimo es geschafft, neun Pollen zu erspielen. Die Bälle versuchen sie nun mit Hilfe einer Schleuder, in eine große Blume zu katapultieren. Jeder getroffene Ball steht für einen Schlüssel für die Schatztruhe. Die beiden Dschungelcamper:innen treffen fünf Mal und können sich so fünf von insgesamt zehn vorhandenen Schlüsseln aussuchen. Nur ein Schlüssel ist der passende, um die Schatztruhe mit ins Camp zu nehmen. Der zweite Schlüssel passt und Djamila und Cosimo haben die Schatztruhe gewonnen.

Frage in der Schatztruhe:

Nach wie vielen Jahren feiert man Knoblauch-Hochzeit?

A) nach 33,3 Jahren (richtig)

B) nach 35,5 Jahren (falsch)

Leider haben sich die Stars im Dschungelcamp für die falsche Lösung entschieden und gehen somit leer aus.

