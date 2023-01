Dschungelcamp 2023: Tessa Bergmeier über ihre Bipolarität

Tessa Bergmeier öffnet sich gegenüber Jana Pallaske bei einer gemeinsamen Nachtwache und spricht offen über ihre Bipolarität: “Viele beschreiben es so, dass man sich wie Jesus fühlt. Du weißt, du bist Gott – so wie alles Gott ist.” Jana weiß genau, was gemeint ist: “Yes, you got it! Deswegen sage ich ja: URKRAFT!” Tessa erzählt weiter: “Ich war im Licht und ich habe gespürt, wir sind alle verbunden und ich bin alles und nichts. Und dafür gibt es keine Worte. Die haben mich eingewiesen, weil ich gesagt habe, dass ich eine Fee der Liebe bin und alles verzaubern kann – ich glaube das immer noch.”

Ausführlich schildert das Model unter anderem, wie sie ab 2010 erst an Depressionen dritten Grades erkrankte, dann unter Schlafstörungen litt, durch Fressattacken 20 Kilo zunahm, aber auch wie sie durch jede Phase viel lernte. “Es wurde immer besser. Ich bin jetzt so gut eingestellt, dass die Krankheit nicht mehr da ist, weil sie rezessiv ist. Rezessiv heißt rückläufig”, so Tessa im Dschungeltelefon. “Es ist wichtig, dass man bei sich bleibt und Hilfe annimmt. An alle Menschen, die mit psychischen Problemen strugglen: Ihr schafft das!”

Foto: (c) RTL