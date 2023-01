Dschungelcamp 2023: Tessa Bergmeier und das Trinkwasser

Erschöpfung, Hunger und die Gefahren des Dschungels sind nur einige der Herausforderungen, denen man in diesem feuchten und heißen Urwaldgebiet gegenüberstehen muss. Die meisten Menschen, die in den Dschungel reisen, sind nicht auf die körperlichen Strapazen vorbereitet, die mit dem Überleben in diesem unwirtlichen Umfeld verbunden sind. Natürlich sind die Camper im RTL-Dschungelcamp wohl behütet, aber manche Dinge stellen für Tessa Bergmeier eine Herausforderung dar.

Ein wichtiger Aspekt beim Überleben im Dschungel ist die Ernährung. In diesem feuchten und heißen Klima ist es sehr schwierig, frisches Wasser zu trinken. Man muss also vor allem auf seine Ernährung achten und versuchen, so viel wie möglich an Vitaminen und Nährstoffen zu bekommen. Auch hier ist es wieder wichtig, immer eine ausreichende Vorrat an Nahrungsmitteln und Wasser dabei zu haben. Die Camper müssen ihr Wasser abkochen!

Tessa geht es nicht gut. Lucas Cordalis kommt zu der 33-Jährigen und fragt, was los sei. Sie erzählt von ihren Kopfschmerzen und dass sie das Wasser nicht mag. “Kopfschmerzen arbeiten. Ich bin dehydriert. Das Wasser ist so ekelhaft, das schmeckt nach Asche. Das kann ich nicht trinken. Es hat so einen miesen Nachgeschmack. Ich werde das Wasser nicht trinken, wenn es im selben Topf gemacht wird wie ein Leichen-Opossum”, so das Model.

Danach sucht Tessa die Dschungeltoilette auf, aber auch die trägt nicht zur Aufheiterung bei: “Ihhh, alles wieder vollgepisst hier, widerlich. Das gruselt mich richtig.” Währenddessen stellt Claudia Effenberg gegenüber Djamila Rowe fest: “Tessa passt hier nicht rein.”

In den Aufgaben, welche noch kommen werden, geht es dann noch um eine weitere Herausforderung im Dschungel: Man darf niemals die Orientierung verlieren. In einem so weitläufigen und dichten Waldgebiet ist es leicht, sich zu verirren, und wenn man sich nicht orientieren kann, ist es sehr schwierig, wieder herauszufinden. Deshalb ist es wichtig, immer eine Karte und einen Kompass dabei zu haben und sich ständig zu orientieren.

Was immer weider berichtet wird, auch bei langen Expeditionen, ist die Wcihtigkeit der Gesellschaft. In diesem feuchten und heißen Klima ist es sehr schwierig, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Viele Menschen fühlen sich in diesem Umfeld einsam und isoliert. Daher ist es wichtig, immer einen Freund oder eine Vertrauensperson dabei zu haben, mit der man reden kann.

Foto: (c) RTL