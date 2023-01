Dschungelcamp 2023: “Unhappy Hour” für Papis sowie seine Gäste Gigi und Lucas

“Die drei Musketiere sind wieder am Start”, so Lucas Cordalis, als er gemeinsam mit Papis und Gigi zur “Unhappy Hour” bei Sonja Zietlow und Jan Köppen eintrifft. Es ist eine Essens- und Trinkprüfung. “Ich freue mich, ich werde alles probieren”, so Papis Loveday voller Energie. Doch er muss nicht alleine die speziellen Snacks und Drinks in dieser Dschungel-Bar schlucken. Es werden drei Runden gereicht. Papis muss an jeder teilnehmen, kann aber jeweils einen seiner Mitstreiter einladen, der das Gleiche schlucken muss. Nur wenn sie Snack und Drink in jeweils 60 Sekunden herunterbekommen, gibt es Sterne.

Lucas ist der erste Gast, den Papis zu “Kroko-Riegel” (Krokodil-Kloaken auf einem Fisch-Schleim-Block) und “Ein-Po-Rol Spritz” (Schweine-Anus, Eingeweide-Saft und Kuh-Urin) einlädt. Während beide Stars heftig kauen, schaut Gigi angewidert weg. Papis ist schnell fertig, Lucas schafft es nicht innerhalb der Zeit. Dann ist der Drink dran. Schnell haben beide den Drink geschluckt.

Gigi Birofio darf in der zweiten Runde mitsnacken und trinken. Es werden “Flips” (Hühnerherzen mit Kakerlaken-“Gewürz”) und ein “Maus Spezial” (Mäuse-Schwänze mit Stink-Frucht-Saft und Stinky-Tofu-Schleim) gereicht. Gigi ist sichtlich nervös, würgt immer wieder heftigst, schafft es aber – genauso wie Papis.

Es geht weiter mit “Nüsschen” (Ziegen-Hoden) für Lucas und Papis. “Schlucken, Lucas”, feuert Papis an, während er schon fertig ist. Doch erneut scheitert der Sänger an dem Snack. “Boah, der Papis ist echt angenervt”, stellt Sonja fest. “Trinken kann ich, ich kann nur nicht schlucken – ihr habt mehr Übung im Schlucken, das muss mal gesagt sein”, so der Sänger frustriert. Anders ist es beim “Eggspresso” (1.000-jähriges Ei mit Pansen-Schleim und eine Haube aus Surströmming, fermentiertem Fisch). Den bekommen beide schnell runter. Bevor die “Unhappy Hour” endet, gibt es noch ein Freigetränk für alle drei: “Rumlag XXL” (Reste aus dem Mixer, Maden, Insekten-Saft) und damit die Chance auf einen weiteren Stern. Mit drei Strohhalmen trinken die drei Männer das Glas ganz schnell aus. Fünf Sterne wurden insgesamt erkämpft. “Wir hätten auch sieben haben können”, so Papis mit Blick auf Lucas. “Aber wir freuen uns auch über fünf!”

Foto: (c) RTL / Stefan Thoyah