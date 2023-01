Dschungelprüfung “Fiesenrad” mit Jana URKRAFT Pallaske

“Heute und jetzt dreht sich alles nur um dich”, begrüßt Sonja Zietlow Jana URKRAFT zu ihrer ersten Einzelprüfung. “Deine Prüfung heißt ‘Fiesenrad’. Du gehst auf diesen Gerüsten in Form von zwei großen Ringen in 20 Metern Höhe den Pfeilen nach und sammelst zwölf Sterne ein, die sich in Boxen mit grünen Ameisen oder am Gerüst befinden. Die Ringe des Parcours werden sich die ganze Zeit drehen. Dann geht es für dich auf 25 Meter Höhe und dort ist der letzte Stern. Du hast insgesamt zehn Minuten Zeit und musst vor Ablauf der Zeit den allerletzten Stern erreichen – erst dann sind auch die anderen, die du vorher gesammelt hast, sicher”, erklärt Jan Köppen. Die Schauspielerin darf den Parcours nur stehend absolvieren, lediglich zum Entnehmen der Sterne darf sie sich hinhocken oder knien.

Nach dem Startschuss macht sich die 43-Jährige vorsichtig und fokussiert auf ihren Weg, lässt aber gleich die erste Box links liegen: Sie spielt taktisch, um keine Zeit an den Ameisenboxen zu vergeuden und überspringt diese – so wie einige andere Sterne auch. Nach nur drei Minuten nimmt sie bereits die Leiter, um fünf Meter höher auf den oberen Ring zu klettern. Sonja gibt immer wieder den Tipp: “Guck nicht nach unten, Jana. Versuche, nur nach vorne zu schauen.” Vor einer Wippe lässt sie sich Zeit, um ihre Angst zu überwinden und drüber zu steigen. “Hast du Angst”, will Jan wissen, was der Dschungelstar verneint. “Ich muss da nochmal über die Brücke rüber, ich kann das nicht einschätzen, wie lange ich für den letzten Stern benötige”, so Jana URKRAFT. Kurz vor Ende der Zeit sichert sie sich den finalen Stern. Mit insgesamt sechs Sternen wurde sie mit dieser Prüfung auf jeden Fall zur “Herrin der Ringe”.

Foto: (c) RTL / Stefan Thoyah