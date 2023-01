Dschungelprüfung: Sechs Sterne für Lieferdienst “Pfui-Dora”

“Pfui-Dora” ist der brandneue Lieferservice im australischen Dschungelcamp. Aber kann der auch was? Claudia Effenberg, Verena Kerth und Tessa Bergmeier dürfen ihn direkt einmal abchecken. Als ihre Begleitperson haben sie Papis Loveday ernannt. Was sie vorher nicht wissen: Er wird während der Prüfung zum Fahrrad-Lieferanten und bringt die Köstlichkeiten nicht nur zu den Häusern der drei Camperinnen, sondern er darf auch entscheiden, wem er welche Bestellung zustellt. Insgesamt gibt es sechs Lieferungen und zwei Sterne für jede in 90 Sekunden verspeiste Portion.

Die erste Bestellung ist “Bolo-Nase” (eine Scheibe Schweine-Nase mit Strandwurm), die Papis an Claudias Haustür abliefert. “Tschuldigung, ich habe nichts bestellt”, witzelt die Designerin. Doch das Lachen vergeht der 57-Jährigen schnell: Nach dem ersten Bissen spuckt sie alles aus. Weiter geht es mit “Mies-Oh-Suppe” (Kuh-Urin mit drei Hühnerherzen), mit der Papis bei Tessa klingelt. Die verweigert allerdings schon die Annahme. “Tränchenspieß mit Po-lenta” (Spieße mit drei Fischaugen und Schweine-Anus) bekommt Verena. Sie würgt, kämpft und schafft es. Dann bekommt Claudia “Faultaschen mit Schauerkraut” (angebrütetes Hühnerei, eingelegt in Schlammfisch mit fermentiertem Kohl). “Iss’ das jetzt'”, befiehlt Papis. Doch vergebens. Schnell ist der erste Bissen wieder draußen. Mit “Falabfall-Bällchen” (fermentierter Tofu mit fermentierten Soja-Bohnen und Durian-Soße) kommt die erste vegane Bestellung rein. Die geht natürlich zu Tessa. Zitternd stopft sich Tessa alles, was geht, in den Mund. Alle applaudieren – sie hat es geschafft. Zum Schluss kommt der “Würger-Burger” (Mini-Kakerlakenbrötchen, Krokodilherz-“Patty” und Pommes aus Durian mit Mayonnaise aus fermentiertem Tofu), der bei Verena landet. Weise Entscheidung: Die Radiomoderatorin verputzt auch dieses Mahl. “Sechs Sterne, da könnt ihr wirklich stolz drauf sein”, lobt Jan Köppen die drei am Ende.

Foto: (c) RTL / Stefan Thoyah