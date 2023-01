DSDS 2023: Wer sitzt da in der Jury?

Die Jurycastings der finalen DSDS-Staffel wurden in Köln, München und Hamburg aufgezeichnet. Mit ihren goldenen CDs sichern Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony vier Castingkandidat:innen hier das Direktticket nach Mallorca. Für alle anderen Talente gilt: Wer einen der begehrten Recall-Zettel bekommt, darf sich beim Quickpick in Mönchengladbach erneut beweisen, um einen Platz im Auslandsrecall nach Mallorca zu ergattern. Allerdings: Nur für die besten Sänger und Sängerinnen unter ihnen geht es von der Baleareninsel noch weiter. In Thailand, zuerst in Bangkok, dann weiter auf einer Insel vor Phuket, bekommen sie letztmalig die Chance, sich in die Herzen der Jury und damit in die DSDS Live-Shows zu singen. Welche zehn Talente dürfen 2023 auf der großen Showbühne von „Deutschland sucht den Superstar“ auftreten? Wer wird Deutschlands neuer Superstar?

DSDS Jury-Dreamteam: Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice & Leony. Gemeinsam suchen sie 2023 nach den größten und unterhaltsamsten Gesangstalenten. Poptitan meets Boss Bitch – dass da nicht nur Eitel Sonnenschein am Jurypult herrscht, dürfte niemanden überraschen…

Dieter Bohlen:

20 Jahre DSDS – da darf der Poptitan, das Urgestein von DSDS, natürlich nicht fehlen. Dieter Bohlen: “Was soll ich sagen. Mein erster Tag zurück bei DSDS … war sehr, sehr bewegend …“

Pietro Lombardi:

Er weiß, dass bei DSDS Träume wahr werden können: Als Sieger der 8. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (2011) kennt Pietro Lombardi die Unterhaltungsshow aus Sicht der Kandidat:innen, versteht, wie sie fühlen, kämpfen, zweifeln und triumphieren. 2019 und 2020 saß er zudem bereits neben seinem Mentor und Freund Dieter Bohlen am Jurypult.

Katja Krasavice:

Diverse Nummer 1 und Top 10 Alben und Singles in Deutschland, Millionen von Spotify Streams und YouTube-Abrufe, dazu über 7 Millionen Follower in den sozialen Medien – Katja Krasavice ist derzeit in aller Munde und zählt zu den erfolgreichsten Social Media Stars in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Next Stop: RTL!

Leony:

Als Popsängerin mit diversen goldprämierten Hits längst durchgestartet, wird Leony 2023 bei „Deutschland sucht den Superstar“ garantiert auch am Jurypult überzeugen – und gemeinsam mit Katja garantiert jede Menge Frauenpower in die 20. Staffel bringen.

DSDS 2023 – Ab heute, 20:15 Uhr bei RTL

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius