“Eine schrecklich große Familie”: Neue Folgen “Die Wollnys” ab 15. Februar 2023

Deutschlands beliebteste Großfamilie ist wieder auf den Bildschirmen zu sehen und es bleibt stets turbulent. Silvias Nesthäkchen Loredana ist schwanger, doch ihr Freund lebt in der Türkei. Wie meistern die werdenden Eltern diesen Spagat? Und wie kommen die Wollnys mit den Herausforderungen ihres Lebens zwischen Deutschland und ihrem Lieblingsurlaubsland zurecht? “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie” läuft ab dem 15. Februar 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Loredanas Schwangerschaft

Silvias jüngste Tochter hat eine Wahnsinnsnachricht zu verkünden: Loredana erwartet ein Baby. Doch die werdende Mutter hat es nicht leicht, denn ihr Freund und Vater des Kindes lebt in der Türkei. Er hofft auf das Visum für den Deutschlandbesuch, wenn sein Baby auf die Welt kommt. Wie bezwingen die beiden ihren Alltag zwischen Schwangerschaft und Fernbeziehung? Muss Loredana ihr Kind ohne den Liebsten an ihrer Seite auf die Welt bringen?

Ein Haus in der Türkei?

Bei ihren letzten Aufenthalten wurde den Wollnys bewusst, dass sie Familienurlaube in der Türkei nicht mehr auf diverse Hotelzimmer und ihre beiden kleinen Ferienwohnungen verteilt verbringen möchten. Auch wenn die Auswanderung geplatzt ist, sehen sie sich nach einem neuen Domizil um, in dem die komplette Großfamilie gemeinsam Urlaub machen kann. Ein großes Haus in Ilica interessiert sie ganz besonders. Doch ein Rohbau bringt so viel Freude wie Arbeit mit sich…

Geburtstage, Kommunion und Hochzeiten

Emory und Casey feiern ihren ersten Geburtstag. Alle sind glücklich und gerührt, dass die beiden “kleinen Kämpfer”, wie sie von der Familie liebevoll genannt werden, sich nach ihrer Frühgeburt 2021 so prächtig entwickeln. Und bei einer großen Familie stehen immer wieder neue Festlichkeiten an: Sylvana und Flo bereiten die Erstkommunion ihrer Tochter Celina vor. Zudem sind die beiden seit September 2021 verlobt. Auch Lavinias Freund Tim hat ihr im April einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Doch wann werden die beiden Hochzeiten stattfinden? Und trauen sich die Paare in Deutschland oder in ihrem Lieblingsurlaubsland, der Türkei?

Neue Folgen “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie” starten am 15. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Episoden sind sieben Tage vor Ausstrahlung und im Anschluss auf RTL+ verfügbar.

Foto: (c) RTLZWEI / Yellowstone Productions