“Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See” mit Wayne Carpendale

In “Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See” begleitet Moderator Wayne Carpendale vier Single-Frauen auf der Suche nach der große Liebe. Gemeinsam treten sie dazu an Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDAcosma eine Liebesreise auf dem Mittelmeer an. Dort treffen die Frauen jeweils auf fünf männliche Anwärter, die nacheinander um ihr Herz buhlen. Welche Männer mit ihren Flirtversuchen baden gehen und wer am Ende gemeinsam mit den Single-Ladys das Schiff verlässt, zeigt VOX ab dem 14.2.2023 immer dienstags um 20:15 Uhr. Alle Folgen stehen jeweils eine Woche vorher auf RTL+ zum Streamen bereit.

Bei romantischen Dates an Land oder auf dem Schiff fühlen die vier Single-Frauen den Herren auf den Zahn. Ob große Liebe oder Flirt – am Ende des Tages muss die Frau entscheiden, wer ihr Herz an Bord wird: nimmt sie ihre bisherige Reisebegleitung oder den neuen Mann mit zum nächsten Reiseziel. Einmal entschieden gibt es keinen Weg zurück! Wer es nicht geschafft hat, das Herz der Frau zu erobern, geht von Bord und verpasst somit die Chance, seine Traumfrau zu finden. Der Gewinner der jeweiligen Entscheidung kann nun seine Herzdame bei einem weiteren Date von sich überzeugen. Allerdings wartet auch schon ein neuer Verehrer auf seine potenzielle Traumfrau und somit das nächste aufregende Date auf die Single-Frauen.

Die Mittelmeer-Kreuzfahrt startet für die vier Frauen in Barcelona. Weiter geht’s nach Palma, wo sie ihr erstes Date haben. Von dort aus steuert das Schiff die Häfen von La Spezia (Cinque Terre und Pisa) und Civitavecchia (Rom) an. Auf Korsika wartet dann ein neues und aufregendes Date auf die vier Single-Frauen. Zurück in Barcelona fällt letzten Endes die große Entscheidung. Wer erobert das Herz seiner Traumfrau?

Foto: (c) VOX Television GmbH / Philipp Rathmer