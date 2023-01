Lufthaus – “Unlovable”

LUFTHAUS VERÖFFENTLICHEN IHRE VIERTE SINGLE ,,UNLOVABLE“ – Mit ihrer vierten Single drückt das aufstrebende Electro-Trio Lufthaus um Superstar Robbie Williams, Tim Metcalfe und Flynn Francis seinen unverkennbaren Sound einmal mehr in die Arme der Szene. Durch die Verbindung von energiegeladenen Arpeggios mit Robbie Williams‘ nachdenklichem Gesang und düsteren Texten, die den bitteren Geschmack einer nicht zu rettenden Romanze reflektieren, ist “Unlovable” der unverwechselbare, clubtaugliche Soundtrack für ein verwundetes Herz.

Gegründet in 2020, erlebten Lufthaus einige Turbulenzen mit ihren Produktionen in der Lockdown-Zeit. Das ließ sie sich aber nur noch mehr für die Identität und Details ihrer Musik begeistern und sensibilisieren, die im Mittelpunkt ihrer kommenden Live-Shows stehen sollen. „Wir sind begeistert, dass wir in diesem Winter als Support von Robbie Williams unsere Live-Show in Arenen in Großbritannien und Europa präsentieren können“, so Lufthaus. „Unseren unverkennbaren Sound und Robbies einzigartige stimmliche Wirkung mit Live-Elementen zu kombinieren, war immer ein Ziel von uns. Deshalb freuen wir uns darauf, weiter voranzukommen. Bei den kommenden Shows wird es einige Überraschungen und eine Reihe neuer Songs geben, an denen wir in letzter Zeit gearbeitet haben.“

Schon bei der Veröffentlichung der Debütsingle „Sway“ Anfang 2022 wurde deutlich, dass der Sound von Lufthaus stark an den berüchtigten Berliner Sound angelehnt ist. Geprägt von melodischen Synthesizern und düsteren Basslines, verbindet jeder bisherige Release des Trios diesen Sound mit Robbie Williams‘ packenden Vocals und kreiert mystische und hypnotische elektronische Balladen.

Aktuell sind Lufthaus als Support von Robbie Williams ,,XXV“-Tour durch Europa live zu sehen – das Ganze auf insgesamt 26 Shows in Städten wie Paris, Amsterdam, Berlin oder Barcelona.

Foto: (c) Kontor Records