PANTHA veröffentlicht ihre neue Single “Frühstück am Bett”

Sie ist die Expertin, wenn es um widersprüchliche Gefühle und Gedanken geht, die PANTHA in einen unberechenbaren Hybrid-Style aus tanzbaren Beats und einer fast hypnotisierenden Catchiness verpackt. Ein Mix, mit dem die 24-jährige Sängerin und Musikerin in den letzten 15 Monaten für eine völlig neue Soundfarbe innerhalb der deutschsprachigen Popmusik gesorgt hat. Und auch 2023 läutet PANTHA ganz stilvoll mit der düsteren Ballade „Frühstück am Bett“ ein, auf der sie erneut ihren schrägen Sinn für überraschende Twists beweist!

Mit „Frühstück am Bett“ legt PANTHA nun einen seltsam verdrehten Lovesong vor, der sich mit jeder Sekunde von der Fahrt im Liebestunnel zu einem echten Albtraum mit Tunnelblick entwickelt. „Frühstück am Bett“ erzählt von der Situation, in der sich Liebe in Besessenheit und Romantik in Terror verwandelt. Gemeinsam mit ihrem bewährten Songwriting- und Producer-Team Fayan (Luciano, Shirin David, Elif) und Alex Isaak (Backstreet Boys, Robin Schulz, Trey Songz) erzählt PANTHA ein manisch-morbides Erwachsenenmärchen von der aufopferungsvollen Geliebten, die alles für ihren Partner tut – ob er nun will oder nicht. Denn wenn schon Liebeslied, dann bitte mit einem verstörenden Twist!

„Es geht es um eine Beziehung, die eigentlich sehr romantisch dargestellt wird, auf die sich aber ein immer düsterer werdender Schatten legt, was dem Ganzen einen gruseligen Beigeschmack verleiht“, so PANTHA. „`Frühstück am Bett` ist der erste Song, in dem ich mich musikalisch komplett ausleben konnte und der zu einhundert Prozent nach mir selbst klingt.“

Foto: (c) Joe Jäger / Universal Music