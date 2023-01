Silbermond veröffentlichen ihre neue Single “Wenn’s am schönsten ist”

Eigentlich soll man bekanntlich ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber warum nicht einfach bleiben? Weitermachen. Eben noch nicht gehen. Den Augenblick auskosten. Nur ein kleines bisschen noch, vielleicht auch unendlich lang. Die Augen schließen und nirgendwo anders sein wollen als voll und ganz im Hier und Jetzt. Wahrnehmen, wenn einem etwas guttut und es sich so richtig zu leben lohnt. Denn so, wie es gerade ist, wird es nie wieder werden. Mit ihrer neuen Single lassen Silbermond sich von genau diesem Gefühl leiten.

„Als der Song entstanden ist, haben wir an unsere Liveshows und ganz konkret an den Moment der Zugabe gedacht. Eben genau an die Augenblicke, in denen man merkt, dass man am liebsten gar nicht aufhören möchte zu spielen, weil es sich gerade so gut anfühlt“, erzählen Silbermond. Aber „Wenn’s am schönsten ist“ ist noch mehr als das. Denn im Subtext schwebt immer auch die Suche nach der Antwort auf die Frage mit, was eigentlich wirklich wichtig ist und wofür es sich zu leben lohnt.

Mit „Wenn’s am schönsten ist“ starten Silbermond mit einer durch und durch positiven Botschaft ins neue Jahr. Auch musikalisch. Auf „Wenn’s am schönsten ist“ sind Silbermond ganz bei sich. Gitarre, Bass, Schlagzeug und die Stimme von Stefanie Kloß sorgen für den Soundtrack zum Sonnenuntergang und all die guten Augenblicke, die am besten für immer bleiben sollen und schaffen einen Song, wie er auch 2023 nur von Silbermond kommen kann.

Silbermond zählen seit ihrem Durchbruch zu den deutschen Top-Acts – und haben die Entwicklung deutschsprachiger Rock-Musik maßgeblich beeinflusst. Die Hymnen mit Texten aus eigener Feder sind längst Teil des kollektiven musikalischen Gedächtnisses. Nach mehr als 6 Millionen verkauften Tonträgern, hunderten von ausverkauften Konzerten und dutzenden von Gold- und Platinauszeichnungen, nach fast 20 Jahren unter Strom im Musikgeschäft, nach Hymnen wie „Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Krieger des Lichts“, „Irgendwas Bleibt“ und „Leichtes Gepäck“, veröffentlichten Silbermond 2019 ihr sechstes Studioalbum „Schritte“, das auf Platz 1 der Offiziellen Charts einstieg.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music