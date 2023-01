“Volles Haus!” mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp

Das Einzugsdatum steht: Jasmin Wagner und Jochen Schropp ziehen am Montag, 27. Februar 2023, in ihr “Volles Haus!”. Die neue SAT.1-Nachmittagsshow kommt dann täglich von 16 bis 19 Uhr live in SAT.1.

In “Volles Haus! SAT.1 Live” besprechen Jasmin Wagner und Jochen Schropp mit den Zuschauer:innen den Tag und empfangen Gäste zum offenen und ehrlichen Gespräch in ihrem Wohnzimmer.

Außerdem in #VollesHaus: In der VIP-Show “BUNTE – live” wird täglich den neuesten Promi-News auf den Grund gegangen.

In Doku-Soaps begleitet das “Volles Haus!”-Team Alltagsheld:innen in ihrem Leben. Da geht es um persönliche Träume, die Liebe, tierische Weggefährten und unerfüllte und erfüllte Wünsche.

Und natürlich gibt es täglich eine neue Folge von “Britt – Der Talk” mit Moderatorin Britt Hagedorn.

Jochen Schropp: “Jasmin und ich möchten #VollesHaus zu einem verlässlichen Ort machen, an dem sich unsere Zuschauer:innen täglich vom Alltag erholen und mit Spaß in den Feierabend starten. Die wichtigsten Nachrichten des Tages, aber auch die spannendsten Promi-News in ,BUNTE – live’. Dazu eine ganze Menge Unterhaltung – der perfekte Nachmittag eben. Der 27. Februar kann kommen!”

Jasmin Wagner: “Ich bin zwar gerade erst Mama geworden, aber für den Einzug in unser ‘Volles Haus!’ habe ich meine sieben Sachen schon lange parat! Jochen und ich machen ‘Volles Haus!’ zu unserem zweiten Zuhause. Dieses Wohlfühlgefühl möchten wir ab der ersten Ausgabe mit unseren Zuschauer:innen teilen.”

Die neue SAT.1-Nachmittagsshow “Volles Haus! SAT.1 Live” startet am Montag, 27. Februar 2023. Jasmin Wagner und Jochen Schropp begrüßen die Zuschauer:innen dann täglich von 16 bis 19 Uhr live in “Volles Haus!”.

Foto: (c) SAT.1 / Willi Weber