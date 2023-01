ZDF zeigt “Friesland – Artenvielfalt”

In ihrem neuen Fall geraten Streifenpolizistin Süher Özlügül (Sophie Dal) und ihr Kollege Henk Cassens (Maxim Mehmet) zwischen die Fronten von Naturschützern und Landwirten. “Friesland – Artenvielfalt” läuft am Samstag, 21. Januar 2023, 20.15 Uhr, im ZDF. In der ZDFmediathek ist der Samstagskrimi bereits ab Samstag, 14. Januar 2023, ein Jahr lang abrufbar.

Die Kneipenbesitzerin Carolin Wörner (Monika Wegener) wurde erschossen. Apothekerin Insa Scherzinger (Theresa Underberg) weiß zu berichten, dass der Streit zwischen Ulrike Willert (Katja Studt), der Vorsitzenden des Landwirtschaftsbündnisses, und Erik Thomsen (Mike Hoffmann), der Freund des Opfers und Leiter der Naturschutzgruppe, bereits eskaliert ist. Einerseits soll die Artenvielfalt durch Mähverbote geschützt werden, andererseits befürchten die Landwirte dadurch finanzielle Einbußen. Süher und Henk müssen der Frage nachgehen, ob der Mord an Thomsens Freundin nur der nächste Schritt war. Außerdem gilt es zu klären, welche Rolle Linda Behrend (Olga von Luckwald), die Geschäftspartnerin des Opfers, in der Angelegenheit spielt. Profitiert sie womöglich von Carolins Tod? Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) hat derweil ganz andere Sorgen. Interna aus seiner Dienststelle sind offenbar nach außen gedrungen. Gibt es ein Informationsleck, oder haben sie sich eine Schadsoftware eingefangen? Die neue IT-Spezialistin Kim Erveling (Veronique Coubard) ist seine letzte Rettung.

In weiteren Rollen spielen Holger Stockhaus, Yunus Cumartpay, Tina Pfurr, Dirk Borchardt und andere. Stefan Rogall schrieb das Drehbuch, Kerstin Ahlrichs führte Regie.

Foto: (c) ZDF / Willi Weber