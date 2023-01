“ZDFzoom”-Doku über junge ukrainische Menschen im Krieg

Schon fast ein Jahr dauert der Krieg in der Ukraine. Die “ZDFzoom”-Dokumentation “Weinen werden wir später – Junge Ukrainer und der Krieg” am Mittwoch, 18. Januar 2023, 22.45 Uhr, bietet einen persönlichen Blick auf das erste Jahr einer neuen Kriegsgeneration mitten in Europa. Sie zeigt eine Perspektive voller Verzweiflung, aber auch Optimismus und Tatendrang im Angesicht der unbeschreiblichen Gewalt: Der Krieg aus den Augen junger Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Kommentar von ihnen selbst erzählt. In der ZDFmediathek ist der Film von Jens Strohschnieder spätestens ab Ausstrahlung verfügbar.

Anton Atamanchuk war gerade erst Grundschullehrer geworden, als die ersten Raketen auf Kiew fielen. Der täglichen Sorge um seine Schülerinnen und Schüler begegnet er mit Kreativität. Mit Rappen gegen die Angst bringt er den Kindern spielerisch bei, was bei einem Luftalarm zu tun ist.

Uliana Dzhurliak war gerade frisch verliebt, es war “das Jahr davor das Schönste in meinem Leben”. Doch ihr Freund starb im Sommer als Soldat.

Maria Mesentseva ist eine junge Parlamentarierin. Kaum im Amt war eine ihrer ersten Handlungen für das Kriegsrecht zu stimmen. Im europäischen Parlament sorgte sie für einen Moment des Schweigens, als sie den Raketenalarm über Kiew per Handy über Lautsprecher abspielte.

Valeria Shashenok verbrachte zwei Wochen im Bunker und führte Videotagebuch. Über TikTok ging ihr eigenwilliger Humor viral. Jetzt träumt sie davon, Journalistin zu werden.

Lesya Drozdova ist Friseurin. Sie beschreibt den Moment, als sie allen Kundinnen und Kunden absagen musste und wie sie, seit die Kundinnen wieder kommen, versucht, ohne Strom zu föhnen und ohne Wasser Haare zu waschen.

Dmytro Kyrpa organisiert Aufräum-Raves in von Russen zerstörten Gebieten. Wenn er und seine Freunde schon Aufräumen müssen, wollen sie wenigstens Spaß dabei haben.

Es sind Geschichten, die von Angst und Verzweiflung, aber auch von Momenten des Durchhaltens, sogar des Glücks, erzählen und dem unbändigen Wunsch zu überleben, weiterzuleben und die Ukraine am Laufen zu halten.

Vom 15. bis zum 24. Februar 2023 wird es einen ZDF-Programmschwerpunkt zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geben.

