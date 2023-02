1 Jahr Ukraine-Krieg: Bundeskanzler Olaf Scholz bei “maybrit illner” im ZDF

Auch nach einem Jahr ist ein Ende des Krieges und der Krisen nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Belastungen steigen und die Unsicherheit wächst. Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich am Donnerstag, 23. Februar 2023, den Fragen von Maybrit Illner – zum dritten Mal seit Regierungsantritt. Die “maybrit illner”-Sendung mit dem Titel “Krieg, Krisen, Koalition – wie gut führt der Kanzler?” wird am Sendetag gegen 17.00 Uhr aufgezeichnet und als ZDF-Livestream zur Verfügung gestellt. Im ZDF ist die Sendung wie gewohnt ab 22.15 Uhr zu sehen.

Die “maybrit illner”-Ausgabe mit dem Bundeskanzler als Gesprächsgast läuft im Rahmen des ZDF-Programmschwerpunkts “1 Jahr Ukraine-Krieg”, der in der Woche vom 20. bis 24. Februar 2023 in den aktuellen Nachrichten und Magazinsendungen des ZDF präsent ist.

Bundeskanzler Olaf Scholz war im vergangenen Jahr bereits zweimal Gesprächsgast bei “maybrit illner” – am 3. März 2022 zum Thema “Krieg in der Ukraine” und am 7. Juli 2022 zum Thema “Krieg, Corona, Klima”.

Foto: (c) ZDF / Svea Pietschmann