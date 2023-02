Andrew Rayel veröffentlicht lang erwartetes Album “Lifeline”

Nach monatelangen Andeutungen seit der Veröffentlichung des Titeltracks im September 2022 und dem Album-Special in Armin van Buurens Radioshow „A State of Trance“, hat der moldawische DJ, Produzent, Radiomoderator und Labelboss Andrew Rayel nun sein drittes Studioalbum „Lifeline“ veröffentlicht. „Es fühlt sich surreal an, nach all der Zeit ein neues Album zu veröffentlichen“, sagt Andrew Rayel. „Seit dem Release meines zweiten Albums ‚Moments‘ in 2017 war ich auf einer Art kreativen Reise, um mich und meine Musik neu zu erfinden. ‚Lifeline‘ ist eine echtes Herzensprojekt und zeigt, wer ich als Künstler bin. Es ist ein vielfältiges Album, das genau die richtige Balance findet.“

Auf achtzehn Tracks unterstreicht das Album von der Trance-Single „Alone“ bis zu „All Falls Down“ mit Florentin & Kyle Anson und drei weiteren, noch nie gehörten Songs, Andrew Rayels Anspruch, weiterhin zu den Größen der EDM-Szene zu gehören und zeigt seine Vielseitigkeit und Musikalität. Wie bei den meisten Album-Projekten war „Lifeline“ für Andrew Rayel die perfekte Gelegenheit zum Experimentieren.

„Während der Pandemie habe ich angefangen, all diese Ideen zu entwickeln. Einige waren eher progressiv, andere eher melodisch“, erzählt er. „Ich ließ mich von Filmen, Kunst, Büchern und der Musik anderer Leute inspirieren, und deshalb ist die erste Hälfte des Albums ziemlich langsam, sehr tiefgründig und in gewisser Weise progressiv. Natürlich wusste ich auch, dass das Tempo nach der Pandemie anziehen würde, also wollte ich auch etwas schnelleren und härteren Tracks ihren Platz geben. Und dann sind da noch die Stücke, die mir persönlich sehr viel bedeuten. ‚Feels Like Home‘ zum Beispiel habe ich für meine Frau geschrieben, und ich habe eine spezielle Version für den ersten Tanz auf unserer Hochzeit gemacht.“

„Es ist diese Balance, der Mittelweg, den ich zwischen all den verschiedenen Tracks gefunden habe, der dieses Album für mich zu einem ganz besonderen macht“, sagt Andrew Rayel abschließend. „Dieses Album zeigt, wie ich Musik sehe und ich hoffe, dass alle Hörer dem offen entgegentreten können.“

Andrew Rayel ist ein klassisch ausgebildeter Pianist und Musiker, der selbst im hart umkämpften Feld der technisch versierten internationalen DJs und Produzenten als seltenes Talent gilt, dessen mitreißende Melodien und Originalkompositionen die Kraft haben, alle zu bewegen, die sie hören. Der 1992 in Moldawien geborene DJ, Produzent, Radiomoderator und Labelboss arbeitete u.a. bereits mit Armin van Buuren, NWYR, Garibay, Emma Hewitt, HALIENE und Christina Novelli zusammen und spielte auf den größten EDM-Festivals der Welt, darunter Tomorrowland (Mainstage), Ultra Music Festival und EDC Las Vegas.

