Der Mittwochabend in SAT.1 bleibt süß: Die neue Show “The sweet Taste” startet am 22. Februar

Vom goldenen Cupcake zum süßen Löffel! Nach dem Erfolg von “Das große Promibacken” lädt SAT.1 ab dem 22. Februar mittwochs um 20:15 Uhr zum Dessert: Wer sahnt in der neuen SAT.1-Kochshow “The sweet Taste” ab?

Wenn Sie möchten, dass Ihr Menü ein großartiges Ende findet, dann gibt es indieser Sendung tolle Inspirationen! Ein tolles Dessert ist die perfekte Ergänzung für Ihre Mahlzeit. Verlockende Desserts wie frittierter Rhabarber, zartes Erdbeer-Tiramisu oder fluffiges Zitronen-Mousse sorgen für Begeisterung bei allen Gästen. Die Zubereitung der einzelnen Desserts ist unkompliziert und es gibt viele Möglichkeiten, sie kreativ zu verfeinern – ob mit schokoladenüberzogenen Erdbeeren oder einer selbstgemachten Karamellsoße. Wenn Sie noch mehr Abwechslung ins Spiel bringen möchten, können Sie auch verschiedene Varianten miteinander kombinieren und so jedem Gast eine individuelle Variante servieren. Frittierter Rhabarber ist eine besonders interessante Kombination aus süß und knusprig. Die knackigen Stangen werden in etwas Mehl gewendet, anschließend in Ei getaucht und schließlich in heißem Fett ausgebacken. Am Besten schmeckt er mit etwas Puderzucker bestreut.

Für den Erdbeer-Tiramisu benötigen Sie saftige Erdbeeren, Mascarpone, Sahne und Löffelbiskuits. Alles wird miteinander verrührt und anschließend in Gläser gefüllt. Nach dem Kühlen im Kühlschrank entsteht so ein cremiges Vergnügen – das optisch auch noch eine Augenweide ist!

Einfaches und leckeres Dessert ist auch die Zitronen-Mousse. Hierfür brauchen Sie Zitronensaft und -schale, Zucker, Eigelb und Sahne. Alles wird verquirlt bis eine homogene Masse entsteht und anschließend im Kühlschrank gelagert bis die Mousse fest geworden ist. Bevor sie serviert wird kann man die Mousse mit gehackten Pistazien oder geraspelter Schokolade garnieren – so kommt Abwechslung ins Spiel!

Die 20-jährige Charlotte aus Tutzing tauscht Skalpell gegen Rührbesen. Bei “The sweet Taste” möchte die Medizinstudentin zeigen, dass sie filigran arbeiten und locker wie Eischnee mit Profiköch:innen mithalten kann. Sie tritt gegen Konditorin Anne aus Regensburg an, die als großer “The Taste”-Fan immer auf eine Dessertstaffel gewartet hat. Die 24-Jährige ist eine Kämpfernatur: “Wenn ich etwas will, dann schaffe ich das auch.” Auch Steve, Operationstechnischer Assistent aus Dresden, wittert seine Chance. Der 36-Jährige hat 2020 schon kulinarische TV-Erfahrung bei “Das große Backen” gesammelt und durfte im Anschluss ein Praktikum im Züricher Zwei-Sterne-Restaurant “The Restaurant” bei Star-Patissier Christian Hümbs machen.

Gemeinsam mit acht weiteren Hobby- und Profiköch:innen kämpfen sie um einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin und kredenzen Verlockungen wie knackig frittierten Rhabarber, zartes Erdbeer-Tiramisu oder fluffige Zitronen-Mousse.

Das Cremetüpfelchen auf dem Löffel! Die neue SAT.1-Kochshow “The sweet Taste” stellt Kandidat:innen, Coaches und Gastjuroren ab 22. Februar 2023 in drei Folgen vor süße Herausforderungen: großartige Desserts auf kleinen Löffeln. Angelina Kirsch moderiert die Show, und dies sind die Gastjuroren und ihre Aufgaben:

22.2.2023: Johann Lafer: “Besondere Aromen-Kombinationen: frisch und fruchtig”

1.3.2023: Roland Trettl: “Süße Grüße aus aller Welt”

8.3.2023: Christian Hümbs: “Das Schokodessert eures Lebens”

“The sweet Taste”: 3 Folgen ab 22. Februar 2023 mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Foto: (c) SAT.1 / Jens Hartmann