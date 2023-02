Die achte Staffel “The Masked Singer” ab Samstag, 1. April

“Ich bin bereit für Staffel 8. Und ihr so?” (Sandra A., Facebook). Die Fangemeinde der ProSieben-Erfolgsshow “The Masked Singer” wächst. Digital und in den sozialen Medien steigen die VideoViews auf Joyn und ProSieben.de sowie auf den eigenen #MaskedSinger-Facebook-, Instagram- und TikTok-Plattformen um starke 32 Prozent auf 64 Millionen Views. Die Follower geben über sechs Millionen Tipps und Kommentare ab – ein Plus von 9,5 Prozent.

“The Masked Singer” ist eine der unterhaltsamsten Shows im Fernsehen – und das nicht nur, weil es voller Überraschungen steckt. Es ist auch ein Showkonzept, das unseren Lieblingsstars die Möglichkeit bietet, ihr Talent zu zeigen, ohne sich Sorgen um ihren Ruf machen zu müssen. Der Grundgedanke hinter der Show ist ganz einfach: Prominente tragen Kostüme und Masken und treten als verkleidete Sänger in verschiedenen Wettbewerben an. Sie werden von einer Jury bewertet und schließlich enthüllt, welcher Star sich hinter dem Kostüm verbirgt.

Es gibt viele Gründe, warum die Show so beliebt ist. Zunächst einmal sorgt die Kostümierung für jede Menge Spaß; sowohl bei den Prominenten, als auch bei den Zuschauern. Darüber hinaus erlaubt es Stars, die sonst nicht singen würden, sich am Wettbewerb zu beteiligen – was den Fans neue Einblicke in ihr musikalisches Talent gibt. Dieses Konzept hat auch viele praktische Vorteile. Zum Beispiel kann es Stars helfen, sich selbst neu zu erfinden oder sogar ihren Ruf zu verbessern – besonders wenn sie überraschend gut singen! Es ermöglicht ihnen auch, anonym zu bleiben und trotzdem an der Show teilzunehmen – etwas, das viele Prominente sonst nicht machen würden. Alles in allem ist “The Masked Singer” eine Show mit Stil und Substanz – kein Wunder also, dass es so großartig ankommt! So bietet es Prominenten die Chance auf mehr als nur Unterhaltung – sondern auch einen Weg, um neue Seiten von sich selbst zu entdecken und Ihr Publikum zu überraschen.

In der JoynMe-App ist “The Masked Singer” mit über zwei Millionen Interaktionen die erfolgreichste Show. Und die Twitter-Fans heben jede #MaskedSinger-Live-Show an die Spitze des Deutschland-Trends.*

Wir sind bereit: Die achte Staffel “The Masked Singer” startet am Samstag, 1. April 2023, um 20:15 Uhr live aus Köln. Matthias Opdenhövel führt durch die ProSieben-Erfolgsshow, produziert von Endemol Shine Germany.

Im Rateteam rätseln wieder Ruth Moschner und Rea Garvey gemeinsam mit jeweils einem wöchentlichen Gast: Welche Stars stecken unter den Masken?

*Angaben basierend auf der Herbststaffel von “The Masked Singer” im Vergleich zur Frühjahrsstaffel. Erhebungszeiträume: 14.02. bis 01.05.22 und 01.09. bis 13.11.22.

“The Masked Singer” – die achte Staffel, ab 1. April 2023, samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Foto: (c) ProSieben / Benedikt Müller