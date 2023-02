DSDS 2023: Die Top 40

Next stop Mallorca! Nach elf spannenden, unterhaltsamen und emotionalen Castingfolgen von „Deutschland sucht den Superstar“ geht die Reise für die besten 40 Talente der Jubiläumsstaffel weiter. Am Mittwoch, ab 20.15 Uhr kämpfen sie beim ersten Recall-Teil auf der Lieblingsinsel der Deutschen weiter darum, in die Live-Shows der 20. DSDS-Staffel einziehen zu dürfen.

Mallorca ist eine wunderschöne Insel im Mittelmeer, die alle Erwartungen übertrifft. Mit ihren strahlend weißen Stränden, grünen Hügeln und malerischen Dörfern bietet die Insel eine perfekte Kombination aus aufregender Natur und lebhaften Städten. Es ist daher kein Wunder, dass sie bei Deutschen so beliebt ist. Mit einer Fläche von etwa 5.000 Quadratkilometern bietet Mallorca viel Platz, um zu erkunden. Es gibt atemberaubende Wanderwege, die es dem Besucher ermöglichen, die reiche Flora und Fauna der Insel zu erleben. Für Strandliebhaber gibt es eine Vielzahl an traumhaften Buchten und Stränden – vom entspannten Familienstrand bis hin zu abgelegenen Buchten für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Auch das Nachtleben auf Mallorca hat viel zu bieten: Ob die DSDS Kanidaten nun gerne tanzen oder einfach nur relaxen möchten – egal ob am Tag oder in der Nacht: Hier findet wirklich jeder sein Lieblingsplätzchen. Die verschiedensten Bars, Diskotheken und Clubs sorgen für Unterhaltung für jeden Geschmack. Doch es ist nicht nur die landschaftliche Schönheit und die Vielfalt an Unterhaltungsmöglichkeiten, die Mallorca so beliebt machen – es sind auch die Menschen! Die Einheimischen sind freundlich und gastfreundlich und laden Sie gerne zu traditionellen Festivals oder speziellen Veranstaltungen ein. Es gibt also viele Gründe, warum Mallorca die Lieblingsinsel der Deutschen ist: Eine unglaubliche Natur mit atemberaubenden Landschaften, tolle Unterhaltungsmöglichkeiten und warmherzige Menschen machen diese Insel zu einem unvergesslichen Urlaubsziel! Wenn Sie also noch nicht auf Mallorca waren, sollten Sie unbedingt Ihre Koffer packen und losziehen – Sie werden es nicht bereuen!

Das sind die Top 40 Kandidat:innen von „Deutschland sucht den Superstar“ 2023 in alphabetischer Reihenfolge:

Adriano Pecoraro (21) aus Neuwied

Aileen Sager (22) aus Birkenfeld

Andrea Renzullo (26) aus Hamm (Goldene CD Katja Krasavice)

Bobby Jovanovic (30) aus Nürnberg

Clara Stampf (21) aus Frankfurt

David Leischik (27) aus Köln

Dilara Sabahat (17) aus Neumünster

Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf

Felix Gleixner (26) aus Amberg

Isa Berisha (22) aus Salzgitter

Jaden Fischer (17) aus Bocholt

Jana Milena Eßer (23) aus Eberau (Österreich)

Jill Lange (22) aus Römerstein

Julian Hildebrandt (27) aus Xanten

Julienne-Selin Faber (16) aus Bexbach

Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover (Goldene CD Dieter Bohlen)

Lawa Baban (25) aus Gießen

Lea Bill (19) aus Grevenbroich

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Luzern, Schweiz)

Lukas Becker (22) aus Bonn

Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe

Melino Winterstein (23) aus Ingenheim

Monika Gajek (21) aus Salzgitter

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden

Nico Grund (29) aus Köln

„Big N“ Nikolaos Simediriadis (23) aus Werther

Olga Levit (29) aus Berlin

Olivia Reichert (21) aus München

Peris Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

Riccardo Colo (22) aus Wuppertal (Goldene CD Pietro Lombardi)

Rose Ndumba (23) aus Essen

Sascha Wilhelm (29) aus Aach

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

Sidan Yilmaz (22) aus Altenholz

Svenja Plaumann (22) aus Duisburg

Taro Sperlich (22) aus Gardelegen

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz)

Tilly Horn (26) aus Monheim am Rhein (Goldene CD Leony)

Vivien Ververgaert (28) aus Weeze

Zeno Rubens Barbieri Reuter (22) aus München

In der Jury bewerten 2023 Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony das Können der Talente. Produziert wird „Deutschland sucht den Superstar“ von UFA Show & Factual GmbH.

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius