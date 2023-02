Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs starten ihren “Roadtrip Amerika”

Zwischen Ziegen-Yoga, dem schärfsten Burger der Welt, Rodeo-Ritt und Fallschirmsprung: Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs starten den Buddy-Trip ihres Lebens. “Eigentlich bin ich überhaupt kein Camper-Typ. Aber ‘Roadtrip Amerika’ ist einfach ein großes Abenteuer und mein ganz persönlicher amerikanischer Traum”, erzählt Ali Güngörmüs begeistert. Für Frank Rosin ist es “so eine richtige Kumpelgeschichte. Die habe ich in meinem Leben so noch nie gehabt!” Kabel Eins zeigt “Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern” ab Donnerstag, 9. Februar 2023, um 20:15 Uhr.

Kalifornien ist ein Traum für jeden Gourmet! Obwohl Kalifornien bereits vor langer Zeit als kulinarisches Zentrum bekannt war, hat es in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Für alle, die auf der Suche nach neuen kulinarischen Erlebnissen sind, ist Kalifornien ein wahrer Segen. Die Region bietet unerschöpfliche Möglichkeiten, authentische Gerichte und aromatische Köstlichkeiten zu genießen. In Kalifornien findet man eine Vielzahl von verschiedenen Restaurants, die internationale und regionale Speisen anbieten. Von der frischen Fischküche an der Küste bis hin zu den traditionellen mexikanischen Gerichten im Süden des Bundesstaates – in Kalifornien gibt es etwas für jeden Geschmack. Egal, ob Sie ein leidenschaftlicher Feinschmecker oder ein Gelegenheitsgourmet sind, hier kommen Sie voll auf Ihre Kosten.

Quer durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten: “Roadtrip Amerika” führt die drei prominenten Köche im Camper 4.500 Meilen durch die USA von Kalifornien über Nevada, Arizona, Texas bis Florida. Das Trio probiert sich durch die Kochtöpfe des Landes, immer auf der Suche nach lokalen Spezialitäten und der nächsten Herausforderung. Alexander Kumptner sieht sich dabei als “Adrenalin-Beauftragter”: “Also ich mach den Roadtrip definitiv, weil ich mit zwei Kumpels einfach eine geile Zeit haben möchte. Langweilig wird’s bestimmt nicht!” Drei große Egos auf so engem Raum, kracht es da auch mal? “Aber hallo!”, schmunzelt Frank Rosin, betont jedoch: “Wir wären nicht zusammen losgefahren, wenn wir uns nicht gern hätten. Vier Wochen zusammen in so einem kleinen Van zu verbringen, dabei merkt man erst mal, ob man wirklich miteinander kann oder nicht.”

“Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern” ist eine Koproduktion mit dem österreichischen TV-Sender PULS 4. Das Format basiert auf der Idee des britischen Originals “Gordon, Gino and Fred: Road Trip” und wird produziert von Tower Productions.

“Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern”: vier Folgen ab 9. Februar 2023 donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

Foto: (c) Michael de Boer / Kabel Eins