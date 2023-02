Gracie Abrams veröffentlicht ihr Debütalbum “Good Riddance”

Die wundervolle Gracie Abrams versüßt uns den Februar mit ihrem Debütalbum “Good Riddance”! Nach zwei gefeierten EPs und explodierenden Streamingzahlen nun also das erste musikalische Statement in voller Länge. Gracies Musik ist mehr als nur Pop. Ihre Songs sind voll von Poesie, die man durch ihre Stimme und die Musik noch stärker spüren kann. Mit jedem ihrer Tracks können wir uns in eine andere Welt versetzen, in der wir uns zu Hause fühlen. Gracie schafft es, dass uns ihre vertonte Poesie bis ins Mark trifft. Ihre Texte sind so tiefgründig, dass sich jeder in ihnen wiederfinden kann. Gracies Lyrics gehen unter die Haut. Sie schafft es, Emotionen und Gedanken mit einer Mischung aus treffenden Worten und eindringlicher Melodien auszudrücken. Und obwohl ihre Musik immer sehr intim ist, sind Gracies Texte extra lebensnah und haben Tiefgang. Sie handeln von Liebe, Verlust und Freiheit aber auch von dem Mut, sich selbst zu finden und seine Ziele zu verfolgen.

Gracies Album wird uns definitiv mit starken Gefühlen überraschen. Durch ihre beeindruckende Stimme und die unvergleichbare Art zu schreiben schafft es Gracie, uns zum Lachen, Weinen und Nachdenken zu bringen – man kann gar nicht anders als mitzufühlen. Mit diesem Album lädt Gracie uns ein, unseren Horizont zu erweitern und unserer Seele Raum zum Atmen zu geben – denn nur so können wir alle den Wert unseres Lebens erkennen. “Good Riddance” entstand in Zusammenarbeit mit Gracies engem Freund Aaron Dessner (The National). Auf den sozialen Medien erklärte sie, dass das Schreiben des Albums ihr dabei half, erwachsener zu werden und Teile von sich loszulassen, die sie zurückhielten..

Schon als Achtjährige zu ersten eigenen Songideen inspiriert, gab Gracie Abrams ihr erstes musikalisches Lebenszeichen Ende 2019 von sich. Für ihre ersten beiden EPs „Minor“ und „This Is What It Feels Like“ als Rising Star gefeiert, verzeichnen viele ihrer bisherigen Songs (u.a. „I miss you, I’m sorry“, „21“ und „Feels Like“) Streamzahlen in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe. Demnächst wird Gracie eine Headliner-Tour durch die USA antreten – und danach in den größten Stadien Nordamerikas zu sehen sein: Als Support-Act für Taylor Swifts große The Eras-Tournee.

