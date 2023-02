Halsey veröffentlicht Post Malone-Cover “Die 4 Me”

Alles begann mit einer Demo-Version von “Die 4 Me” und der Einladung, als Feature-Gast auf Post Malones Single dabei zu sein. Halsey hatte damals aus produktionstechnischen Gründen nicht nur ihren Part, sondern eine komplette Version des Songs aufgenommen.

Die Single “Die 4 Me” wurde zum Hit und Halsey performte ihn sogar auf ihrer eigenen Tour – natürlich immer nur ihren Gesangspart. Doch da hat Halsey nicht mit ihren Fans gerechnet, die immer wieder nach der vollständigen Version fragten. Jetzt überraschte Halsey mit der Ankündigung, dass am Freitag “Die 4 Me”, komplett performt von Halsey, veröffentlicht wird.

Offiziell covert Halsey ihren Kollegen Post Malone, doch wer ihre Version von “Die 4 Me” hört, kommt nicht umhin, sich in Halseys Performance zu verlieben.

