“Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden” bei SAT.1

Es ist ein besonderer Tag für alle Fans von Tabaluga: Der grüne Drache feiert seinen 40. Geburtstag! Seitdem er auf der Bühne erstmals zu sehen war, hat Tabaluga Menschen jeden Alters begeistert. Er ist zu einer internationalen Ikone geworden und viele werden sich an die Lieder und Geschichten des grünen Drachen erinnern. Ostern wird grün: “Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden” kommt am Ostermontag, 10. April 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 – und schon zwei Wochen vorher auf die große Leinwand im Zoo Palast. Wenn du also ein Fan von Tabaluga bist, dann solltest du dir diese Sendung nicht entgehen lassen! Genieße die Show mit deinen Freunden und Familienmitgliedern und feiere deinen Lieblingsdrachen in all seiner Pracht!

Peter Maffay: “Ich bin überwältigt: Die Tickets für die TV-Aufzeichnung im Februar waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Danke! Das zeigt mir, welche Strahlkraft Tabaluga nach all den Jahren hat und wie viele Menschen ihre ganz eigene Geschichte mit den Werten des kleinen Drachen verbinden. Allen, die im Februar kein Glück hatten, möchten SAT.1 und ich nun erneut die Möglichkeit geben, dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit mir und Tabaluga zu feiern. Ich freue mich auf euch in Berlin!”

Gemeinsam mit Peter Maffay und Tabaluga können Fans am Montag, 27. März 2023, die Premiere der Geburtstags-Gala im Zoo Palast Berlin feiern. In der zweistündigen SAT.1-Show erleben große und kleine Tabaluga-Freund:innen eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte: “Nessaja”, “Ich fühl’ wie du” oder “Die Welt ist wunderbar” singen unter anderem Johannes Oerding, Maite Kelly, Wincent Weiss und viele mehr mit und für Peter Maffay und das Geburtstagskind.

SAT.1 zeigt “Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden” am Ostermontag, 10. April 2023, um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Geburtstagsshow von Thore Schölermann.

Foto: (c) SAT.1 / Claudius Pflug